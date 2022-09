4 án tử hình cho đường dây buôn ma túy bằng mật mã

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự xét xử vụ án "Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" do Vi Văn Hợi (SN 1983, trú huyện Quế Phòng, Nghệ An) cầm đầu.

Các bị cáo trong đường dây ma túy khủng tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: H.L).

Theo cáo trạng, khoảng 9h30 ngày 4/9/2020, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an phối hợp các lực lượng chức năng chặn bắt thành công Nguyễn Văn Quang (SN 1994, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) và Phan Văn Tuyên (SN 1989, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) khi đang dùng ô tô vận chuyển hơn 35,5kg ma túy các loại ngụy trang trong loa thùng.

Quang và Tuyên khai nhận ma túy từ ông trùm Vi Văn Hợi đưa vào Quảng Bình giao cho Nguyễn Thành Đạt (SN 1992, trú thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Trước đó, nhận ma túy từ Hợi, Quang và Tuyên giao cho Vũ Văn Phúc (SN 1988, trú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) mang về trang trại cất giấu. Hợi còn đưa cho Tuyên và Quang một khẩu súng K59 để "áp tải" hàng.

Từ lời khai của Tuyên và Quang, công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Vi Văn Hợi và Nguyễn Thành Đạt. Khám xét nơi ở của Hợi, công an thu giữ 14kg ma túy và 1 khẩu súng Type. Số ma túy này được Hợi mua của một người Lào để bán cho khách hàng (chưa xác định được lai lịch cụ thể) tại TPHCM. Tại nơi ở của Đạt, lực lượng chức năng thu giữ một số ma túy cùng khẩu súng tự chế.

Vi Văn Hợi và bạn gái Vi Thị Phương thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: V. Linh).

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, quá trình trao đổi, thống nhất việc giao - nhận hàng, Nguyễn Thành Đạt đã mã hóa ma túy thành những tên gọi khác nhau. Nhận được tin nhắn "3com.6nuoc.6tam.7ngua" của Đạt, Quang và Tuyên hiểu là "3kg Ketamine, 6kg ma túy đá, 6 bánh heroin, 7 túi hồng phiến".

Quá trình điều tra, xét xử, tranh luận công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định Vi Văn Hợi phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép gần 50kg ma túy; Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Thành Đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 35,5kg ma túy, ngoài ra Đạt phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số ma túy tàng trữ tại nhà.

Các bị cáo Phan Văn Tuyên và Vũ Văn Phúc phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vận chuyển trái phép 35,5kg ma túy nói trên.

Phan Văn Tuyên (trái) và Nguyễn Văn Quang đang đưa ma túy đi giao cho khách theo chỉ đạo của ông trùm Vi Văn Hợi thì bị bắt giữ. Từ đây, đường dây ma túy xuyên Việt cũng bị bóc gỡ hoàn toàn (Ảnh: H.L).

Các bị cáo Hợi, Đạt, Tuyên và Quang còn bị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Xem xét vai trò, vị trí cũng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vi Văn Hợi, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Văn Quang, Phan Văn Tuyên tử hình. Bị cáo Vũ Văn Phúc bị tuyên phạt tù chung thân.

Trong vụ án này còn có Vi Thị Phương (SN 1996, trú huyện Quế Phong, là bạn gái của Hợi) bị truy tố tội "Không tố giác tội phạm" và nhận bản án 30 tháng tù.