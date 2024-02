31 thanh niên mang hung khí nóng hò hét náo loạn đường phố

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc sáng 19/2, quá trình sử dụng Facebook, Dương Văn Linh (SN 2005, trú tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên) phát sinh mâu thuẫn với Phùng Huy Hoàng (SN 2004, trú phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên) nên thách thức đánh nhau tại khu vực cầu Đầm Vạc, TP Vĩnh Yên.

Linh cùng với Nguyễn Văn Kiên (SN 2005, trú xã Cao Minh, TP Phúc Yên) đã rủ các đối tượng tại huyện Bình Xuyên và TP Phúc Yên chuẩn bị hung khí để đánh nhau với nhóm của Hoàng.

Sau khi tập hợp đủ lực lượng, 31 nam thanh niên di chuyển trên 14 xe máy mang theo 4 dao tự chế, 2 đinh ba tự chế, dao mèo, di chuyển tới cầu Đầm Vạc nhưng không gặp Hoàng nên đi về huyện Bình Xuyên rồi giải tán.

Các đối tượng và hung khí nóng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Quá trình di chuyển, các đối tượng hò hét, lạng lách đánh võng, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP Vĩnh Yên.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Văn Linh và Nguyễn Văn Kiên về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng khác trong vụ án để khởi tố theo quy định pháp luật.

"Hành vi của các đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội, là lời cảnh tỉnh cho giới trẻ hiện nay. Công an TP Vĩnh Yên sẽ có các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các đối tượng có hành vi lạng lách đánh võng, sử dụng hung khí gây mất an ninh trật tự trên địa bàn", Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay.