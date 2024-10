3 ông trùm điều hành đường dây đánh bạc quy mô 1.800 tỷ đồng

Tối 15/10, đại diện Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan này phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng có quy mô giao dịch trên 1.800 tỷ đồng.

Công an làm việc với Võ Vũ Lam, một trong 3 đối tượng cầm đầu (Ảnh: Công an Bến Tre).

Đường dây này do Ngô Anh Khoa, Võ Vũ Lam và Nguyễn Minh Thới cầm đầu.

12 người liên quan đã bị bắt tạm giam. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc với hơn 60 người khác.

Những người liên quan vụ án chủ yếu thường trú Bến Tre, một số còn lại thường trú ở TPHCM.

Tại cơ quan điều tra, nhóm người liên quan vụ việc khai nhận từ năm 2023 đến nay, họ đã lập gần 30 đại lý, cấp hàng trăm tài khoản cho người đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch hơn 1.800 tỷ đồng.

Quá trình phá án, lực lượng chức năng thu giữ 1,8 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều miếng kim loại màu vàng, nữ trang, máy tính, điện thoại và hung khí.