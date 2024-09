Phá đường dây đánh bạc 250 tỷ đồng, thu giữ 5 xe sang

Ngày 5/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, các đơn vị chức năng đang tạm giữ hình sự 17 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến do Trần Vũ Toàn (34 tuổi, trú tại TPHCM) và Nguyễn Đình Khởi (30 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) cầm đầu.

Đây là chuyên án đặc biệt do Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp công an nhiều địa phương triệt phá.

Trần Vũ Toàn được xác định là người điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến này (Ảnh: Văn Hậu).

Theo tài liệu điều tra, Toàn và Khởi điều hành ổ nhóm đánh bạc trực tuyến thông qua Website "Lokichi.com" có trang chủ đặt tại nước ngoài. Tại Nghệ An, đường dây này hoạt động dưới sự điều hành của Hoàng Thị Hoa (42 tuổi).

Các con bạc tham gia đường dây này được cấp một tài khoản trên Website "Lokichi.com". Người chơi sẽ dự đoán xu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo BTC/USDT từ đó chọn lệnh mua hoặc bán. Mỗi phiên đặt cược có thời gian 30 giây.

Kết thúc phiên giao dịch nếu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo khớp với dự đoán và đặt cược, người chơi thắng được 95% số tiền đặt cược. Ngược lại nếu người chơi đặt lệnh mua, bán trái ngược với hướng lên, xuống của đồng tiền ảo, sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược.

Công an thu giữ 5 ô tô có giá trị cao của các đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến (Ảnh: Văn Hậu).

Cùng với việc đồng loạt bắt giữ 17 đối tượng ở nhiều địa phương, cơ quan chức năng thu giữ 5 ô tô hạng sang cùng nhiều tang vật khác.

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị bắt giữ, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trực tuyến từ diễn đàn nói trên là hơn 10 triệu USDT, giá trị quy đổi tương đương hơn 250 tỷ đồng.