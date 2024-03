3 người bị khởi tố vì chiếc gầu máy xúc

Sáng 15/3, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Đình Dương (20 tuổi, trú xã Thượng Lộc, Can Lộc) về tội Trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án này, Nguyễn Lương Thường (23 tuổi) và Dương Trí Thành (21 tuổi, cùng trú huyện Can Lộc) cũng bị khởi tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Võ Đình Dương bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, rạng sáng 28/12/2023, Dương đi xe mô tô về xã Thượng Lộc, phát hiện có chiếc gầu máy xúc để bên đường (trị giá 6,7 triệu đồng) nên nảy sinh ý đồ xấu.

Sau khi trộm được, Dương đưa chiếc gầu máy xúc về trước cửa nhà Thành. Thanh niên này nói với Thành rằng "vừa trộm được" và nhờ tiêu thụ giúp, nếu bán được sẽ chia đôi tiền.

Thành đồng ý, liên hệ với Thường thống nhất về giá cả.

Qua đó, Dương hẹn gặp và bán cho Thường chiếc gầu máy xúc trên với giá 2 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, cả 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.