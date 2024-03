Ngày 12/3, Công an phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, cho biết đã bắt được 4 đối tượng đập phá các phần mộ nhằm trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị bắt gồm N.T.H. (21 tuổi), T.Q.V. (15 tuổi), H.N.N. (22 tuổi) và N.H.K. (15 tuổi), đều trú tại xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi.

Nhóm đối tượng đập phá các phần mộ trộm cửa nhôm bán lấy tiền tiêu xài (Ảnh: Nguyễn Quốc).

Ngày 10/3, Công an phường Trương Quang Trọng nhận tin báo của người dân về việc nhiều phần mộ tại nghĩa địa Vườn Đào, thuộc tổ dân phố Quyết Thắng, phường Trương Quang Trọng, bị đập phá. Các đối tượng đập phần cửa bảo vệ bàn thờ để lấy khung nhôm.

Qua điều tra, Công an phường Trương Quang Trọng đã xác định được nhóm đối tượng thực hiện hành vi đập phá các phần mộ trộm cắp cửa nhôm bán phế liệu. Công an thu giữ 23 cửa và khung nhôm do các đối tượng bán cho các điểm thu mua phế liệu.

Công an phường Trương Quang Trọng đã lập hồ sơ ban đầu và tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng nói trên.