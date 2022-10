3 đối tượng cướp tại nhà chủ tịch huyện đều mới ra tù

Tối 14/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ đã bắt giữ được nhóm đối tượng đột nhập vào nhà ông V.V.M (Chủ tịch UBND một huyện tại Đắk Lắk).

Một trong ba đối tượng đột nhập nhà chủ tịch huyện bị bắt giữ (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc, các đơn vị đã lập tức vào cuộc, phối hợp và bắt được nhóm đối tượng vào trưa nay 14/10.

"Các đối tượng này đều có tiền án, tiền sự và vừa đi tù về", Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai, tích cực làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 14/10, một nhóm đối tượng đã manh động xông vào nhà của ông M. tại thị xã Buôn Hồ. Thời điểm này, ông M. đi làm và chỉ có vợ ông M. ở nhà.

Lúc này, các đối tượng hù dọa nên vợ ông M. hoảng sợ la hét và bỏ chạy ra ngoài. Lập tức các đối tượng lẻn vào phòng lấy một số tượng gỗ rồi nhanh chóng lên ô tô tẩu thoát.

Ngay sau sự việc, gia đình ông M. đã trình báo công an vào cuộc làm rõ.