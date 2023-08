3 cô gái bị nhốt và ép phục vụ quán karaoke

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang tạm giữ Phan Đình Nghĩa (SN 1997), Nguyễn Đức Tú (SN 2004) và Đậu Thị Ly Ly (SN 2004), cùng quê tỉnh Đắk Lắk để điều tra hành vi Giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra, đầu tháng 7, ba cô gái đến liên hệ và nhờ Phan Đình Nghĩa đưa vào làm tại một quán karaoke trên địa bàn khu phố 6, phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Từ trái qua phải: Phan Đình Nghĩa, Đậu Thị Ly Ly và Nguyễn Đức Tú (Ảnh: N.H.).

Sau giờ phục vụ khách, Nghĩa phân công cho Nguyễn Đức Tú đưa đón 3 cô gái trên từ quán karaoke về một căn nhà do Nghĩa, Tú và Ly thuê ở tại khu phố 4, phường Thới Hòa.

Do không muốn làm việc tại cơ sở karaoke nên cả 3 cô gái bỏ trốn. Họ bị nhóm của Nghĩa truy tìm, bắt về giam giữ và canh gác không cho ra ngoài.

Ngoài ra, nhóm người trên còn ép 3 cô gái ký giấy vay nợ.

Nhận tin báo, Công an phường Thới Hòa đã kiểm tra hành chính căn nhà do Nghĩa thuê. Tất cả được mời về trụ sở công an làm việc.

Nghĩa khai nhận, mục đích giữ 3 cô gái để làm tiếp viên cho quán karaoke và thu lợi nhuận hoa hồng.