20 nam nữ kéo loa vào khách sạn "bay lắc" giữa mùa dịch

Dân trí Ngày 18/6, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 20 thanh niên nam, nữ tụ tập sử dụng chất ma túy, "bay lắc" giữa cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, vào lúc 1h50 sáng nay 18/6, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Nam đã bất ngờ kiểm tra khách sạn Bảo Long tại đường Điện Biên Phủ, TP Tam Kỳ do bà Thái Thị Hằng làm chủ.

Các đối tượng tổ chức "bay lắc" trong khách sạn (Ảnh: Công an Quảng Nam cung cấp).

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại 5 phòng kinh doanh lưu trú tại tầng 4 của khách sạn này đang có 20 đối tượng gồm 12 nam, 8 nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng chia thành nhiều phòng, mỗi phòng từ 3 đến 5 người gồm cả nam, nữ mang theo loa công suất lớn, máy phát nhạc, đèn nháy nhiều màu và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại 5 phòng gồm 5 bộ loa mini nghe nhạc, 5 đèn nháy nhiều màu, 5 túi nilon chứa chất ma túy loại Ketamin với tổng khối lượng 1,73 g, 2 viên ma túy tổng hợp, 5 đĩa sứ màu trắng, các vật dụng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua test nhanh, tất cả 20 đối tượng dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng đã lập biên bản kiểm tra, bàn giao toàn bộ số người dương tính với chất ma túy và các tang vật liên quan trên để Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

