15 năm tù cho 3 đối tượng tổ chức cho người khác vượt biên trái phép

Dân trí Đức dạy ngoại ngữ cho các lao động đi làm việc ở nước ngoài. Lợi dụng việc này, Đức móc nối với đối tượng bên Campuchia để đưa người trốn ra nước ngoài trái phép khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ngày 18/5, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hà Văn Đức (28 tuổi), ngụ TP. Vinh (Nghệ An) 6 năm tù; Hứa Văn Chương (49 tuổi), ngụ phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên (Kiên Giang) 5 năm tù; Chau Lêng (66 tuổi, cùng ngụ tại phường Mỹ Đức) 4 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép được quy định tại khoản 2 điều 349 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời TAND tỉnh Kiên Giang cũng tuyên tịch thu số tiền thu lợi bất chính của Chương, Lêng là 10,5 triệu đồng.

Theo cáo trạng, trong khi các cấp, các ngành tại địa bàn tỉnh Kiên Giang quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng vì mục đích cá nhân nên Hà Văn Đức đã liên hệ với Fan Jack (đang ở Campuchia) để cho Hứa Văn Chương và Chau Lêng cùng với Yum Tích (đang ở Campuchia) tổ chức cho 9 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Khoảng 20h ngày 4/8/2020, ở địa phận khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên, khi các đối tượng đưa người xuống ghe thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên và Công an TP. Hà Tiên phát hiện, bắt giữ đưa vào khu cách ly y tế tập trung theo quy định.

Sau khi hết hạn cách ly, Công an thành phố Hà Tiên đã ra quyết định xử phạt 9 người vượt biên trái phép trong vụ án này, mỗi người 4 triệu đồng. Riêng Đức, Chương và Lêng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Nguyễn Hành