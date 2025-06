15 bị cáo trong đường dây đánh bạc, rửa tiền lĩnh án

Mới đây, TAND thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) tuyên phạt 15 bị cáo tổng cộng hơn 100 năm tù giam, tịch thu trên 25 tỷ đồng, kê biên hai căn hộ cao cấp và hai xe sang để đảm bảo thi hành án.

Các bị cáo bị tuyên phạt về các về hành vi tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền qua hệ thống thanh toán trái phép trên không gian mạng. Tổng số tiền giao dịch liên quan lên tới 1.200 tỷ đồng.

Vụ án do Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá.

Đối tượng và tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo tài liệu vụ án, cầm đầu đường dây trong vụ án trên là Phạm Trí Trung (SN 1993, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), điều hành hệ thống trung gian kết nối giữa người chơi và 46 cổng game bài có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Đối tượng Hoàng Ích Phiên (SN 1990, trú tại Đắk Lắk) phụ trách lập trình website thanh toán và 124 website khiêu dâm có gắn quảng cáo cờ bạc.

Tại thời điểm bắt giữ, hệ thống đang xử lý 15.000 thẻ cào viễn thông với tổng giá trị gần một tỷ đồng và đã nạp thành công hơn 7.000 thẻ, tương đương 600 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm hệ thống máy tính, thiết bị GSM và hơn 14.000 SIM điện thoại.

Các đối tượng tổ chức hoạt động chặt chẽ, phân công theo từng công đoạn, trao đổi qua Telegram, dùng IP giả và thay đổi tên miền liên tục để tránh bị phát hiện. Dòng tiền được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng hoặc quy đổi sang tiền điện tử USDT để mua tài sản giá trị cao như nhà, ô tô.