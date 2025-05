Đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia chuyên sử dụng công nghệ AI

Ngày 30/5, Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 21 bị can về tội Đánh bạc và Rửa tiền quy định tại các Điều 321, 324 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Đây là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, đặc biệt có thủ đoạn mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam là sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo cảnh sát, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an xác định trang web “KUBET” có máy chủ đặt ở nước ngoài, trên trang có nhiều trò cá cược, đánh bạc ăn tiền thông qua các game như: xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu…

Người chơi sử dụng điện thoại di động truy cập, tạo tài khoản đánh bạc và liên kết với tài khoản ngân hàng để nạp và rút tiền đánh bạc, sau đó lựa chọn các hình thức game có sẵn trên trang để cá cược.

Đến thời điểm bị triệt phá đã có hơn một triệu tài khoản đánh bạc, số tiền đánh bạc khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan công an đã bắt giữ 21 đối tượng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia (Ảnh: Công an Thái Bình).

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra phát hiện ngoài hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn thực hiện hành vi rửa tiền do đối tượng ở Đài Loan cầm đầu móc nối một đối tượng ở trong nước điều hành.

Các đối tượng thuê người mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để con bạc nạp tiền đánh bạc. Sau đó đối tượng bên Đài Loan điều khiển máy tính kết nối điện thoại đã cài đặt sẵn các ứng dụng ngân hàng thực hiện thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mục đích để che giấu nguồn gốc của dòng tiền đánh bạc.

Đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên phải quét sinh trắc học, các đối tượng tạo ra clip AI khuôn mặt của chủ tài khoản để vượt qua lớp bảo mật xác thực sinh trắc của ngân hàng, chủ tài khoản không cần trực tiếp thực hiện.

Đến nay, cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng, xác định tổng số tiền mỗi tháng các đối tượng rửa khoảng hơn 200 tỷ đồng; tính từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025 là khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh củng cố hồ sơ, chứng cứ, điều tra mở rộng, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.