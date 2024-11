13 thanh thiếu niên bị khởi tố vì mâu thuẫn của 2 người trên mạng

Ngày 20/11, Công an quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó tối 16/11, Phạm Lê Gia Bảo (16 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) bị thanh niên có tài khoản Facebook "Duy Phan" trong nhóm "K5" trêu tức, nên Bảo nhờ Nguyễn Trần Gia Huy (16 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) giúp trả thù.

Nhóm thanh thiếu niên bị Công an quận Liên Chiểu triệu tập (Ảnh: Công an Liên Chiểu).

Huy đồng ý và gọi thêm 10 người ở nhóm "D1 Thanh Khê" mang hung khí đi đánh nhau. Khi nhóm này đến đường Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu) thì bất ngờ bị một nhóm khác truy đuổi, gây náo loạn đường phố.

Nhận được thông tin, Công an quận Liên Chiểu phối hợp cùng các đơn vị liên quan ngăn chặn và bắt giữ các nhóm đối tượng. Công an đã làm rõ được 18 thanh thiếu niên có liên quan vụ việc, khởi tố 13 bị can.

Theo Công an quận Liên Chiểu, các đối tượng trong vụ việc có hành vi ngông cuồng, bất chấp pháp luật, gây bất an cho người dân. Vì vậy, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý nghiêm là rất cần thiết.