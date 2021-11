12 giờ truy bắt kẻ sát nhân trên núi Két

10 năm trước, Tân đã từng lãnh mức án 11 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em". Chấp hành án xong, quay về địa phương, Tân không từ bỏ "thú tính" và tiếp tục phạm tội.

Lần này, nạn nhân của Tân là cháu V. (12 tuổi). Để che giấu hành vi đồi bại của mình, sau khi hiếp dâm cháu V., đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân trên ngọn núi Két hoang vắng…

Dụ dỗ cháu bé để thực hiện hành vi đồi bại

Chiều 6-11, trực ban Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Hải Đăng ở thị trấn Phú Mỹ về việc con gái anh là cháu V. (SN 2009) bị mất tích. Thông tin anh Đăng cung cấp cho cơ quan Công an chỉ vỏn vẹn có thể hung thủ là một trong những người đã nhậu cùng anh vào 3 ngày trước đó (ngày 3-11).

Từ nguồn thông tin anh Đăng cung cấp, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân tiến hành xác minh, xác định trong tiệc nhậu, có một đối tượng không phải là người địa phương và có thời gian rời khỏi địa phương trùng khớp với cháu V., đó là Trần Phước Tân (tên thường gọi Ếch, SN 1982), trú tại ấp Thị, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Đối tượng Tân bị bắt giữ.

Xác minh lai lịch đối tượng tình nghi, cơ quan Công an biết được, Tân là đối tượng có tiền án 11 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", đối tượng vừa chấp hành án xong vào ngày 1-9-2020. Quay về địa phương, Tân quen biết và chung sống như vợ chồng với chị Trần Thị Hiền Thảo (ngụ ấp Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ). Quá trình chung sống, cả hai tìm lên núi Cấm (ấp Vồ Bà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) để làm nghề giữ vườn và Tân chạy xe ôm ở vùng Bảy Núi. Bạn hành nghề xe ôm của Tân cho biết, đối tượng là kẻ dẻo miệng hay "nổ" và thường xuyên hứa lèo để nhằm đạt được mục đích mình muốn.

Ngày 3-11, Tân cùng vợ về quê tại thị trấn Phú Mỹ tổ chức nhậu lớn để "thị uy" với bên vợ. Tiệc nhậu, Tân mời bà con trong gia đình vợ và cả hàng xóm xung quanh, trong đó có anh Đăng - cha của cháu V. Cháu V. theo cha qua nhà hàng xóm, chơi đùa ngoài sân. Cháu V. lọt vào cặp mắt đồi bại của kẻ vừa ở tù với tội danh hiếp dâm trẻ em. Lợi dụng không ai để ý, Tân tiếp cận làm quen, biết cháu V. học lớp 6 và đang trong quá trình học online, Tân nói dối với cháu V. sẽ mua cho điện thoại để học online.

Đối tượng Tân sát hại cháu V. tại khu vực đồi núi vắng vẻ.

14h ngày 6-11, lúc vắng người, Tân dùng xe máy chở V. đi "mua điện thoại" theo lời hứa trước đó. Tuy nhiên, Tân đã chở cháu V. đến khu vực núi Cấm về căn nhà giữ vườn, nơi mà Tân cùng vợ chung sống. Tại đây, Tân đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu V.

Đến sáng hôm sau (ngày 7-11), đối tượng chở cháu V. đi về hướng núi Két, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, vào con đường vắng lên núi Dài 5 Giếng. Tân dừng xe máy, dẫn V. đi lên núi rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết…

Cuộc đấu trí với kẻ sát nhân

Từ thời điểm tiếp nhận tin báo đến khi phát hiện, bắt giữ hung thủ chưa đầy 12 tiếng đồng hồ. Thượng tá Lê Văn Thông, Phó trưởng Công an huyện Phú Tân cho biết, xác định mối nguy hiểm đe dọa tính mạng của cháu V., nên sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an huyện Phú Tân đã chỉ đạo nhiều tổ trinh sát nhanh chóng vào cuộc truy tìm tung tích của hung thủ, cũng như nạn nhân.

Lực lượng trinh sát có mặt ở khắp các bến ngang, đò dọc, đề phòng đối tượng bỏ trốn, đồng thời thông tin phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn An Giang để truy tìm đối tượng. Đến chiều 7-11, Tổ công tác Công an huyện Phú Tân phát hiện Tân tại khu vực Bến phà Châu Giang (TP Châu Đốc) nên tiến hành mời về trụ sở làm việc.

"Ban đầu, đối tượng ngoan cố, quanh co chối tội, không thừa nhận có liên quan đến việc mất tích của cháu V.. Tuy nhiên, qua nhiều giờ đấu tranh với những chứng cứ, hình ảnh trích xuất camera trên các tuyến đường mà Tân chở cháu V. đi qua, đến sáng 8-11, đối tượng khai nhận đã giết chết cháu V. và chỉ nơi giấu xác nạn nhân", Thượng tá Thông cho biết.

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo điều tra tại hiện trường vụ án.

Nơi hung thủ ra tay sát hại nạn nhân là một khu vực đồi núi hoang vắng, rất ít người qua lại. Do đối tượng hành nghề xe ôm trên vùng núi này, nên rất rành địa bàn. Công an huyện Phú Tân báo cáo và phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, Công an huyện Tịnh Biên và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thừa nhận giết nạn nhân nhưng lý do Tân đưa ra do cháu V. quấy khóc vì không được mua điện thoại, bực tức nên đối tượng ra tay giết nạn nhân. "Lý do không thuyết phục và đây là đối tượng ma mãnh với tiền án 11 năm tù nên Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sau khi tiếp nhận vụ án tiếp tục đấu tranh, làm rõ, không để bỏ lọt tội phạm", Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ án.

Là người trực tiếp phụ trách điều tra vụ án, Thượng tá Nguyễn Tùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đối tượng Tân biết bản thân từng có tiền án về tội "Hiếp dâm trẻ em" nên ngoan cố, không thừa nhận tội, nhưng với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã triển khai đồng loạt các bước điều tra, tìm chứng cứ, khiến đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Thượng tá Nguyễn Tùng cho biết: "Nhận thấy động cơ giết người của hung thủ là nhằm che đậy một hành vi phạm tội khác, nên sau khi tiếp nhận vụ án, một tổ công tác do chính anh làm Tổ trưởng đã đến hiện trường thứ nhất của vụ việc, nơi Tân và cháu V. đã ngủ lại qua đêm để tìm chứng cứ.

Mặt khác, cán bộ dày dạn kinh nghiệm được giao nhiệm vụ đấu tranh, khai thác đối tượng. Cùng với đó, là trích lục, nghiên cứu hồ sơ các vụ án trước đó do chính đối tượng gây án để có biện pháp đấu tranh hiệu quả". Sau 24 giờ đấu tranh tâm lý căng thẳng, cùng với những chứng cứ thuyết phục, chiều 9-11, Tân đã khai nhận, tại căn nhà trên núi Cấm, đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu V. Đến sáng hôm sau thì chở cháu V. lên núi Két để giết hại, vì sợ cháu V. về nhà kể lại sự việc…

Ngày 11-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Trần Phước Tân về các hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi và giết người.

Hành động "thú tính" của kẻ sát nhân

Lật lại hồ sơ các vụ án "Hiếp dâm trẻ em" do đối tượng Tân thực hiện trước đó, nhiều người sẽ phải rùng mình, ghê sợ trước tội ác "thú tính" của kẻ sát nhân có tên thường gọi là Ếch. Chỉ trong tháng 2-2011, đối tượng đã thực hiện 2 vụ hiếp dâm với các bé gái từ 10 đến 15 tuổi. Để thực hiện hành vi đồi bại, đạt được mục đích mà bản thân mong muốn, Tân không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào.

Thậm chí đối tượng manh động vào tận sân trường tiểu học, để chọn lựa "con mồi" rồi giả danh là Công an, nói với nạn nhân là: "Ba con chở đồ rẫy bị xe đụng giãy đành đạch như đập đầu con cá lóc, lên xe, chú chở đi thăm ba". Khi nạn nhân nghi ngờ hỏi lại: "Chú là ai, sao chú biết ba cháu?", đối tượng trả lời theo kịch bản soạn sẵn: "Chú làm Công an. Nhanh lên. Không kịp bây giờ…". Sau khi nạn nhân tin tưởng lên xe, Tân chở nạn nhân đến nhà nghỉ hoặc khu vực vắng vẻ để thực hiện hành vi đồi bại đối với nạn nhân.

Vào đầu tháng 1-2009, tại đám giỗ bà nội của mình, Tân đã nảy sinh ý định xấu với đứa cháu gái bà con. Sau khi đám giỗ kết thúc, Tân dụ cháu gái lên xe máy để mình chở đi trả ghế cho hàng xóm. Nạn nhân lên xe, Tân tăng ga, chở nạn nhân đến một bờ kênh trồng xoài vắng vẻ, yêu cầu nạn nhân cởi đồ ra cho hắn quan hệ tình dục, nếu không sẽ giết chết. Nạn nhân vùng vẫy, thoát thân băng qua đám ruộng để tìm nhà người dân kêu cứu. Không buông tha, Tân đuổi theo nhưng bị người dân phát hiện nên đành bỏ đi…

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, qua vụ án có thể thấy tội phạm hiếp dâm, xâm hại tình dục trẻ em đang có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe, tính mạng của nạn nhân. Đối tượng gây án ngày càng nguy hiểm, manh động, sẵn sàng sát hại nạn nhân nếu gặp lại sự phản kháng hoặc do lo sợ hành vi phạm tội của mình bị bại lộ. Trong khi đó, khả năng nhận thức và tự bảo vệ của trẻ em còn nhiều hạn chế, vì vậy gia đình, nhà trường cần phải trang bị cho con em mình biết cách thức phòng vệ. Đồng thời, quan tâm, tìm hiểu những mối quan hệ của các em để có biện pháp chủ động phòng ngừa.

Trong thời gian tới, để phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em, cần phải có những giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn. Về các cơ quan chức năng, trong đó lực lượng Công an cần chủ động xác minh, nắm tình hình, diễn biến hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em. Có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn và quản lý chặt số lượng thanh thiếu niên chậm tiến, có tiền án, tiền sự trên địa bàn, là những đối tượng có nguy cơ phạm tội hiếp dâm, xâm phạm tình dục để có biện pháp quản lý, giáo dục, ngăn ngừa chung.

Theo Trần Lĩnh

Công an nhân dân