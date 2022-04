10 thanh niên bay lắc trong quán karaoke "đèn mờ"

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Ngày 19/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với 6 đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phương Văn Tú, sinh năm 1996; Nguyễn Duy Sơn, sinh năm 1996; Triệu Mùi Lai, sinh năm 2004; Trần Văn Quang, sinh năm 1992; Đinh Văn Tình, sinh năm 1991; Trần Tuấn Anh, sinh năm 1992, tất cả cùng trú tại xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang.

Trước đó, ngày 9/4/2022, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện tại phòng hát số 4, quán karaoke Huyền My, thuộc thôn Chè Đen 1, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn có 10 nam nữ thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ được một số tang vật là chất ma túy và công cụ phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.