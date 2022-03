Vụ bay lắc ở Bệnh viện Tâm thần: Trưởng khoa nhận "lương" từ trùm ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "bay lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố 10 bị can.

"Trùm" ma túy Nguyễn Xuân Quý (ảnh nhỏ) và tang vật của vụ án (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo đó, Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, ở Thanh Trì, Hà Nội) cùng 3 đàn em bị đề nghị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Hai đàn em khác của Quý bị đề nghị truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Bốn bị can nguyên là cán bộ Bệnh viện Tâm thần TW 1 bị đề nghị truy tố về các tội danh khác nhau. Cụ thể, bị can Nguyễn Anh Vũ (kỹ thuật viên Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền) bị đề nghị truy tố về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Hai bị can Nguyễn Thị Minh Huệ (điều dưỡng viên) và Bùi Thị Hạt (hộ lý Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền) cùng bị đề nghị truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Riêng bị can Đỗ Thị Lưu (Trưởng khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền) bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trả "lương tháng" cho trưởng khoa

Theo điều tra, Nguyễn Xuân Quý là đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần TW 1. Đối tượng được điều trị tại phòng điều trị tầng 2, Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền.

Cuối năm 2020, Quý đã tự cải tạo buồng bệnh thêm một phòng riêng trong phòng điều trị, có hệ thống loa, âm ly, đèn nháy phục vụ việc "bay lắc", sử dụng ma túy ngay trong phòng điều trị. Ngoài ra, Quý còn tổ chức một hệ thống gồm nhiều đối tượng tham gia mua bán trái phép chất ma túy ngay trong khuôn viên của bệnh viện.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Ảnh: Nguyễn Trường).

Quá trình triệt phá ổ nhóm ma túy này, cảnh sát còn làm rõ các hành vi của 4 cán bộ Bệnh viện Tâm thần TW 1, trong đó có bác sĩ Đỗ Thị Lưu - Trưởng khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền.

Theo điều tra, Nguyễn Xuân Quý đã dùng tiền mua chuộc bác sĩ Lưu, mỗi tháng nộp cho bà Lưu 10 triệu đồng tiền phòng. Quý khai, nếu đối tượng không nộp tiền hàng tháng, bác sĩ Lưu dọa sẽ không cho Quý ra ngoài, không cho người nhà vào thăm gặp và đuổi không cho điều trị tại khoa này.

Sau khi mua chuộc, dụ dỗ được Trưởng khoa và 3 nhân viên, "ông trùm" này ngang nhiên hoạt động, thậm chí dọa nạt các nhân viên trong khoa, khiến không ai dám nhắc nhở, tiếp xúc hoặc vào buồng bệnh.

Quá trình điều tra, cảnh sát còn xác định, các bị can Nguyễn Thị Minh Huệ, Nguyễn Anh Vũ và Bùi Thị Hạt đã nhiều lần cùng sử dụng ma túy ngay tại buồng tự cải tạo của Quý.

Bị can Đỗ Thị Lưu khai, bà có biết việc tự cải tạo phòng của Quý do đã được nghe một số nhân viên trong Khoa báo cáo, nhưng vẫn để cho Quý ngang nhiên sử dụng.

Bị can Bùi Thị Hạt khai, có lần, bị can này thấy bà Lưu và Quý to tiếng với nhau. Dò hỏi, bà Hạt được biết nguyên nhân vụ việc do Quý nợ bà Lưu 3 tháng tiền phòng, tổng cộng là 30 triệu đồng.