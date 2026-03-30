Yamaha mở dịch vụ đổi pin và cứu hộ miễn phí, di chuyển thoải mái không lo về pin

Hiện nay, một số người đã lựa chọn di chuyển tiết kiệm hơn bằng cách sử dụng các dòng xe máy điện. Do nhu cầu đang ngày một tăng cao, Yamaha NEO’s đang dần trở thành bạn đồng hành không thể thiếu của những người yêu thích sống xanh.

Từ những chặng đường ngắn hay những chuyến đi dài, bạn đều có thể thoải mái di chuyển mà không cần lo ngại về việc hết pin hay gặp tình huống khẩn cấp trên đường.

Tất cả nhờ vào dịch vụ sạc, đổi pin và cứu hộ xe điện 24/7 hoàn toàn miễn phí mà Yamaha Motor Việt Nam triển khai tại hệ thống Yamaha Town và thông qua đối tác ZuttoRide Việt Nam. Dịch vụ đã được cho ra mắt tại 2 khu vực trọng điểm: Hà Nội (1/1) và TPHCM (1/4) - giúp hạn chế những nỗi lo về sự cố bất ngờ xảy ra trên đường.

Dưới đây là những đặc quyền dành riêng cho khách hàng sử dụng xe Yamaha NEO’s sẽ được trải nghiệm.

Dịch vụ đổi pin xe điện: Khi xe điện NEO’s của khách hàng gần hết pin, khách hàng có thể tới các đại lý Yamaha Town để thực hiện thủ tục đổi pin của khách hàng lấy 1 pin đã sạc đầy của đại lý để tiếp tục di chuyển mà không cần hoàn trả pin (điều kiện sức khỏe pin phải từ 70% trở lên).

Dịch vụ mượn pin xe điện: Khách hàng được mượn 1 pin đã sạc đầy từ đại lý và khách hàng cần phải hoàn trả cho đại lý trong vòng 5 ngày.

Dịch vụ đổi, mượn và giao pin tận nơi miễn phí 24/7: Chẳng cần lo gián đoạn hành trình vì ZuttoRide sẽ giao pin tận nơi tới địa chỉ mà khách hàng yêu cầu trong phạm vi 20km tính từ Công viên Hoàng Văn Thụ (khu vực TPHCM) và phạm vi 20km tính từ Hồ Hoàn Kiếm (khu vực Hà Nội).

Dịch vụ cứu hộ, vá lốp và vận chuyển xe điện xe điện miễn phí 24/7: Dù là sự cố lốp xe hay bất kỳ vấn đề kỹ thuật khác, đội ngũ cứu hộ tận tâm từ đối tác ZuttoRide sẽ có mặt kịp thời để hỗ trợ vá lốp và xử lý tại chỗ. Trong trường hợp không thể khắc phục tại chỗ, Yamaha hỗ trợ vận chuyển xe miễn phí trong phạm vi 50km tính từ các điểm trung tâm như Công viên Hoàng Văn Thụ (khu vực TPHCM) và phạm vi 50km tính từ Hồ Hoàn Kiếm (khu vực Hà Nội).

Khách hàng có thể tới các đại lý Yamaha Town ở khu vực TP Hà Nội và TPHCM hoặc gọi tới Hotline 1900969612 của ZuttoRide Việt Nam để tận hưởng những dịch vụ miễn phí nêu trên.

Nâng cao trải nghiệm người dùng với Yamaha NEO’s

Sức hút của Yamaha NEO’s không chỉ nằm ở thiết kế thời thượng, mà còn tạo ấn tượng mạnh bởi các tính năng, tiện ích hiện đại và hệ thống pin Lithium-ion thế hệ mới. Với trọng lượng chỉ 8kg cho mỗi viên pin, giúp việc tháo lắp hay thay thế trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt.

Khi sử dụng 1 viên pin đã được sạc đầy, khách hàng có thể di chuyển quãng đường lên đến 77km. Vậy nên trước mỗi lần di chuyển hoặc sau khi sử dụng dịch vụ mượn, đổi pin, khách hàng nên theo dõi lịch trình thông qua Y-Connect - ứng dụng kết nối giữa xe và điện thoại thông minh để nắm được tình trạng pin một cách chính xác nhất.

Sự kết hợp giữa dịch vụ tận tâm và công nghệ thông minh cũng là điểm cộng lớn của Yamaha NEO’s, giúp khách hàng chủ động hơn trong việc sử dụng và an tâm hơn trong mọi chuyến đi.

Thông tin chương trình và điều kiện áp dụng

Chương trình sẽ áp dụng cho các khách hàng sau đây:

Khách hàng đang sở hữu xe Yamaha NEO’s tại TP Hà Nội và TPHCM.

Thời gian đăng ký tặng miễn phí thẻ "Thành viên xe điện Yamaha" tại TP Hà Nội từ ngày 1/1/2026 đến hết 31/12/2026 và tại TPHCM từ ngày 1/4/2026 đến hết 31/3/2027.

Đăng ký làm thẻ thành viên miễn phí tại đây hoặc gọi hotline miễn cước của Yamaha: 18001588 (8h-22h hàng ngày).

Nếu khách hàng đã sở hữu thẻ "Thành viên xe điện Yamaha" sẽ được sử dụng dịch vụ tối đa 5 lần/tháng (tương đương 60 lần/năm).

Thời hạn sử dụng ưu đãi: Miễn phí dịch vụ trong vòng 1 năm kể từ ngày kích hoạt thẻ (khu vực TP Hà Nội hiệu lực tối đa đến hết ngày 31/12/2027 và TPHCM tới hết 31/3/2028).