Xem 100 xe điện Tesla đồng diễn theo ca khúc đang gây sốt mạng xã hội

Một số lượng lớn chủ sở hữu xe điện Tesla đã tập trung vào cuối tuần trước tại một bãi đậu xe ở tiểu bang New Jersey (Mỹ) để ăn mừng chiến thắng gần đây của bài hát Naatu Naatu tại giải Oscar.

Đây là ca khúc chính trong bộ phim RRR của Ấn Độ và đã trở thành ca khúc châu Á đầu tiên đoạt giải Oscar.

Khoảng 100 chiếc xe điện Tesla đã có màn trình diễn ánh sáng đồng bộ theo nhịp điệu của ca khúc này, và clip ghi lại sự việc đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Video được tài khoản chính thức của bộ phim RRR đăng tải trên Twitter. Chỉ trong vài ngày, nó đã thu hút gần 10 triệu lượt xem, khiến ông chủ của Tesla là Elon Musk phải trả lời bằng biểu tượng cảm xúc hai trái tim.

Màn trình diễn ánh sáng của cả trăm chiếc Tesla rất ấn tượng, thắp sáng cả khu vực, giống như khi bắn pháo hoa. Chủ xe Tesla có thể cài đặt hệ thống đèn đồng bộ với các bài hát khác nhau, nên việc thực hiện buổi trình diễn này không quá khó, chỉ cần tập hợp được càng đông càng sôi động.

Xem 100 chiếc xe điện Tesla đồng diễn theo ca khúc đang gây sốt mạng xã hội (Video: Twitter).

Naatu Naatu là ca khúc có giai điệu, tiết tấu mang đậm dấu ấn văn hóa Nam Á, với những thang âm raga truyền thống. Đáng chú ý, nó đã giành chiến thắng trước những đối thủ "nặng ký" như Hold My Hand của Lady Gaga trong phim Top Gun và Lift Me Up của Rihana trong phim Black Panther: Wakanda Forever.

Vũ đạo do hai nam diễn viên Jr NTR và Ram Charan thực hiện trong phim đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người, trong đó có cả các nhân vật nổi tiếng và hãng xe Tesla, cố gắng học theo.