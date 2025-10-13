Xe tải nhẹ, thùng dài Mighty N500 Series của Hyundai - Giải pháp vận tải chuyên nghiệp

Nâng cấp từ các phiên bản tải nhẹ trước đó, bộ 3 Mighty N500 series (N500A, N500LA & N550LA) được Hyundai phát triển như giải pháp vận tải chuyên nghiệp, phù hợp với đặc thù đô thị Việt Nam hiện nay - nơi các bác tài cần một chiếc xe vừa chở được nhiều hàng, vừa nhanh nhẹn để di chuyển trong khung giờ hạn chế và không gian chật hẹp.

Mighty N500 series sở hữu tải trọng 1,9-2,7 tấn, thùng hàng cao đến 1,9m, giúp tối ưu khả năng chuyên chở mà vẫn đảm bảo kích thước gọn gàng, dễ dàng len lỏi qua các tuyến phố đông đúc hoặc khu dân cư nhỏ. Với thiết kế này, xe trở thành “trợ thủ đắc lực” cho các chuyến hàng trong ngày, giúp gia tăng hiệu quả khai thác mỗi ngày cho các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Hyundai Thành Công Thương Mại ra mắt sản phẩm tải nhẹ Mighty N500 series - Giải pháp vận tải theo hướng chuyên nghiệp (Ảnh: HTCV).

Tùy vào loại hàng hóa, Mighty N500 series hỗ trợ đa dạng cấu hình thùng như mui bạt, thùng lửng, thùng kín, thùng vật liệu tổng hợp hay thùng đông lạnh, đáp ứng nhu cầu vận chuyển từ nông sản, gia cầm, thực phẩm, điện máy cho tới hàng tiêu dùng nhanh.

Hai phiên bản N500LA và N550LA có chiều dài thùng lên đến 4,5m, phù hợp cho cả hàng cồng kềnh và khối lượng lớn, giúp các bác tài linh hoạt giữa vận tải nội đô và liên tỉnh.

Mighty N500 series - Giải pháp vận tải chuyên nghiệp cho đường nội thành (Ảnh: HTCV).

Mighty N500 series trang bị động cơ D4CB thế hệ mới đạt chuẩn Euro 5, hoạt động theo nguyên lý tuần hoàn khí xả (EGR) không cần sử dụng dung dịch Ure, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành.

Động cơ D4CB trên Mighty N500 series có công suất tối đa 136 Ps tại 3.800 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 294 Nm tại 1.250 vòng/phút cho khả năng vận hành ổn định và bền bỉ trong nhiều điều kiện tải trọng khác nhau. Mô-men xoắn lớn ngay từ vòng tua thấp hỗ trợ xe chở nặng tốt, leo dốc dễ dàng và duy trì hiệu suất ổn định trong quá trình di chuyển.

Mighty N500 series được trang bị lốp 7.00R16 có khả năng chịu tải cao (Ảnh: HTCV).

Cả 3 phiên bản Mighty N500 series đều được trang bị lốp 7.00R16 có khả năng chịu tải cao, giúp xe vận hành tốt cả trên các cung đường dài hoặc điều kiện đường xấu. Nhíp sau bố trí ngoài khung, vệt bánh trước sau rộng và gầm xe cao thoáng giúp xe giữ cân bằng khi vào cua, giảm rung lắc và hạn chế hư hại hàng hóa khi vận chuyển.

Bên cạnh đó, khung gầm được gia cố chắc chắn và hai bánh trước, sau đồng kích thước mang lại độ ổn định tốt hơn khi di chuyển trên nhiều loại địa hình.

Mighty N500 series sở hữu nội thất rộng rãi, tiện nghi vượt trội cho mọi hành trình (Ảnh: HTCV).

Không gian nội thất cabin được thiết kế rộng rãi và thông minh, mang lại sự thoải mái tối ưu cho tài xế ngay cả trên những hành trình dài hàng giờ. Các công tắc trên bảng điều khiển được bố trí một cách logic và dễ tiếp cận, giúp tài xế thao tác nhanh chóng mà không rời mắt khỏi đường đi.

Sự kiện ra mắt sản phẩm Mighty N500 series kéo dài đến hết tháng 10 (Ảnh: HTCV).

Vô lăng với trợ lực điện có thể điều chỉnh độ nghiêng linh hoạt, mang đến cảm giác cầm nắm chắc chắn và tăng độ chính xác khi điều khiển, dù là trên đường cao tốc hay địa hình đô thị. Ngoài ra, N500 series bổ sung thêm 2 đèn sương mù trên nóc cabin, giúp vận tải an toàn trong điều kiện thời tiết xấu.