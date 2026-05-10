Theo trang ifeng, vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 3/5 khi chiếc Wuling Binguo đỗ tại khu vực trung tâm thương mại. May mắn là vụ hỏa hoạn không gây thương vong. Nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chiếc Wuling Binguo bốc cháy trên phố (Ảnh: Carnewschina).

Theo trang Carnewschina, chủ xe chia sẻ với truyền thông địa phương rằng người này đã đỗ chiếc Wuling Binguo từ 8h và sau đó khóa xe. Vị này cho biết không thực hiện sạc pin trong quá trình đỗ xe. Đến 11h20, khói xuất hiện ở khu vực gần bánh trước bên trái.

Các nhân chứng đã báo cho lực lượng cứu hỏa khi phát hiện khói. Đám cháy sau đó đã nhanh chóng được dập tắt.

Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy chiếc xe bị hư hỏng nặng. Phần đầu xe và khu vực khoang lái bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Chủ xe cho biết chiếc Wuling Binguo này không được độ hoặc nâng cấp bất kỳ chi tiết nào, cũng như không xảy ra va chạm trước đó. Toàn bộ tiền mặt, giấy tờ và đồ dùng cá nhân để trong xe đã bị thiêu rụi sau đám cháy.

Chiếc xe bị thiêu rụi (Ảnh: Carnewschina).

Một số ý kiến suy đoán cho rằng nguyên nhân hỏa hoạn có thể xuất phát từ việc pin bị quá nhiệt hoặc hệ thống điện bị chập, do xe đỗ ngoài trời nắng nóng quá lâu. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có kết luận chính xác về nguyên nhân gây cháy.

Nhân viên kỹ thuật của Wuling được cho là đã có mặt tại hiện trường và mang một số bộ phận của chiếc Binguo về để tiến hành điều tra. Wuling cũng chưa đưa ra bất cứ thông tin nào liên quan đến vụ hỏa hoạn này.

Sự việc đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận, do Binguo là một sản phẩm nổi bật của Wuling tại thị trường Trung Quốc trong phân khúc xe hatchback chạy điện cỡ nhỏ.

Hiện tại, Wuling Binguo được bán tại thị trường Trung Quốc với 3 phiên bản, gồm: Binguo hatchback, Binguo Pro và Binguo crossover. Phiên bản Pro mới nhất được Wuling giới thiệu với mức giá 58.800 nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc, tương đương 227 triệu đồng.