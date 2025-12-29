Ô tô điện rẻ nhất Ấn Độ có giá chưa đến 60 triệu đồng, ngắn như xe máy

Robin EV là sản phẩm của công ty khởi nghiệp Wings EV có trụ sở đặt tại Indore, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Xe chỉ dài 2.250mm, rộng 945mm và cao 1.560mm, chiếm diện tích tương đương một chiếc xe máy.

Trong bối cảnh nhiều thành phố ở Ấn Độ gặp khó khăn về chỗ đỗ xe và thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, Robin EV được xem là giải pháp lý tưởng cho việc đi làm hằng ngày.

Robin EV hướng đến những khách hàng cần một chiếc ô tô điện nhỏ gọn như xe máy, chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại trong đô thị (Video: Wings EV).

Robin EV sử dụng các tấm thân vỏ bằng sợi (fibre) được bắt vít trực tiếp lên khung xe. Theo video, mẫu xe này đã vượt qua các bài kiểm tra va chạm của ARAI và đủ điều kiện lưu thông hợp pháp trên đường.

Xe có 4 cửa, cấu hình 2+1 chỗ ngồi, dùng bánh 12 inch, độ cao gầm 160mm, khả năng leo dốc 10 độ, đủ để di chuyển trên các cầu vượt trong đô thị.

Với bộ pin LFP được giới thiệu là mỏng nhất thế giới, đặt dưới sàn xe, dung lượng 5,6kWh, Robin EV có tầm hoạt động tối đa 90km cho mỗi lần sạc. Thời gian sạc đầy pin từ 0% mất khoảng 5 giờ. Sau 30 phút sạc, xe có thể chạy thêm khoảng 10km.

Nhà sản xuất cho biết đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người ngồi trong xe, như làm mát thụ động cùng các cảnh báo bằng âm thanh hoặc tín hiệu để thông báo cho người lái khi xảy ra sự cố hay trục trặc. Cả hai ghế đều có dây an toàn và Wing EV cho biết đang đăng ký bảo hộ công nghệ InstatorqTM ứng dụng cho hệ thống kiểm soát ổn định thân xe chủ động.

Robin EV từng giành danh hiệu mẫu xe xuất sắc nhất hạng mục “Xe năng lượng mới, Moped và Xe đạp” tại sự kiện Phương tiện di động châu Âu diễn ra ở Amsterdam vào tháng 6/2023 (Ảnh: Wings EV).

Robin EV được trang bị hai mô-tơ điện BLDC công suất 3kW (tương đương 4 mã lực), dẫn động bánh sau. Với tổng công suất 6kW (8 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 282Nm, xe có tốc độ tối đa đạt 60km/h và khả năng tăng tốc 0-40 km/h trong 5 giây.

Đây là một mẫu ô tô điện công suất nhỏ - chỉ tương đương xe máy, nhưng mô-men xoắn không thua kém các mẫu ô tô thông thường như Honda Civic (260Nm) hay Camry (250Nm).

Trước mắt, Robin EV được phân phối với ba phiên bản E, S và X, có giá bán lần lượt là 1,99 lakh rupee, 2,49 lakh rupee và 2,99 lakh rupee (58,3-73-87,5 triệu đồng). Sự khác biệt chính giữa các phiên bản thấp và bản cao cấp X nằm ở trang bị điều hòa và tầm hoạt động.

Cụ thể, bản E không có cả quạt gió lẫn điều hòa, bản S có quạt gió, còn bản X có điều hòa. Bản E có tầm hoạt động 65km/lần sạc, còn bản S và bản X có tầm hoạt động 90km/lần sạc.

Xe có thể chở hai người lớn và một trẻ nhỏ (Ảnh: Wings EV).

Theo thông tin được chia sẻ trên kênh YouTube GreenTech Sumeeth Tamil, những chiếc Robin EV đầu tiên sẽ đến tay khách hàng trong năm 2026 trước tiên ở Bengaluru, sau đó sẽ mở rộng sang thành phố khác của Ấn Độ dựa trên nhu cầu thị trường. Xe có chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000km, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Hiện tại, chương trình lái thử xe đã được hãng triển khai ở Bengaluru.