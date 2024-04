Xe container ủi bay xe tải dừng chờ đèn đỏ, xe đạp thoát hiểm khó tin

Sự việc diễn ra hôm 22/4 ở phía trước một cây xăng, cho thấy khi bị xe container ủn đi, chiếc xe tải đã lao vào cây xăng, đúng thời điểm có người phụ nữ đi xe đạp ngược chiều cũng đi tới.

Xe container ủi bay xe tải đang dừng chờ đèn đỏ, người đi xe đạp thoát hiểm khó tin (Video: OFFB).

Hình ảnh do camera an ninh của cây xăng ghi lại cho thấy người phụ nữ đi xe đạp đã may mắn thoát hiểm trong gang tấc. Chiếc xe tải húc đổ một trụ bơm xăng.

"Chắc là xe container bị mất phanh, tài xế buồn ngủ hoặc mải nhìn điện thoại nên bị giật mình, chứ xe chạy trong phố mà phía trước có cả loạt xe to dừng đèn đỏ như thế kia thì không thể phóng nhanh được", tài khoản Hữu Dũng bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Qua vụ này rút ra kinh nghiệm là khi đỗ sau xe lớn thì đỗ xa ra, đánh lái qua làn bên, lỡ có bị tông vào đuôi cũng không húc thẳng vào xe phía trước, khó giữ được mạng sống, tổn thất cũng lớn hơn. Nhưng cũng khó nói hay, trường hợp này là quá may mắn khi có ít xe máy, xe đạp ở làn bên phải", tài khoản Hoàng Đức bình luận.

"Bài học cho mọi người là lúc dừng đợi đèn thì hạn chế dùng điện thoại, vẫn phải tập trung quan sát để có vấn đề gì bất thường còn kịp xử lý", tài khoản Đức Hiệp nêu ý kiến.

"Có vẻ như tài xế xe tải nhìn gương thấy xe kia chạy nhanh quá nên mới đánh lái. Đó là kỹ năng của tài xế, chứ xem kỹ trước đó thấy xe vẫn thẳng lái", tài khoản Văn Vương nêu ý kiến.

"Lái xe trên đường cao tốc hoặc khu vắng dân cư, tỉnh lộ nên lưu ý dừng xe cách xe trước ít nhất 2-3m rồi bẻ lái đủ để thoát xe nếu không may xảy ra sự cố, đặc biệt là khi dừng trước hoặc sau xe to", tài khoản Minh Tuấn bình luận.

"Trong tình huống này thật sự mà nói là dù có thiệt hại tài sản nhưng đã quá may mắn cho tất cả mọi người. Thứ nhất là xe tải bị nạn không bị bẹp dúm. Thứ hai là người đi xe đạp không sao. Thứ ba là không có người đang đứng đổ xăng. Thứ tư là không xảy ra cháy nổ", tài khoản Duy Binh nhận xét.