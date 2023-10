Hình ảnh do camera an ninh của nhà dân bên đường ghi lại cho thấy chiếc xe khách 29 chỗ đã dừng lại ngay khi vừa qua khỏi khúc cua, đúng đoạn khuất tầm nhìn của các xe ôm cua. Do đó, tài xế xe ben phải bẻ lái sang trái, lấn làn đường đối diện để đi qua.

Đúng thời điểm đó, một xe khách 16 chỗ ở làn đối diện đi tới, tạo nên tình huống xe ben bị ép chặt giữa hai xe khách.

Xe ben bị ép như "kẹp chả" ở khúc cua trong một tình huống lãng xẹt (Video: Otofun).

Trong tình huống trên, nếu xe 29 chỗ tiến thêm lên phía trước rồi mới tấp vào sát lề để dừng lại, hoặc xe ben có thể giảm tốc độ hơn nữa, thậm chí dừng lại hẳn, để nhường xe 16 chỗ đi qua, hoặc nếu tài xế xe 16 chỗ mở lái sang phải một chút khi thấy xe ben ở phía trước thì đã không có va chạm.

Đáng tiếc là cả ba đều không diễn ra, và hậu quả là chiếc xe ben đã bị mắc kẹt giữa hai xe khách. Trong đó, lỗi lớn nhất có lẽ thuộc về tài xế xe khách 29 chỗ, khi dừng đỗ xe gây cản trở giao thông, thậm chí gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Khoản 4 Điều 18 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định người điều khiển phương tiện không được dừng xe, đỗ xe trên các đoạn đường cong và gần đầu dốc tầm nhìn bị che khuất. Như vậy, tài xế xe khách 29 chỗ trong clip trên đã sai khi đỗ xe ở ngay khúc cua.

Về mức xử phạt, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, người điều khiển ô tô dừng xe ở đoạn đường cong nơi tầm nhìn bị che khuất sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

"Đoạn đường này hình như xe ben đang lên dốc. Mà tài xế xe 16 chỗ phán đoán tình huống cũng không tốt cho lắm, đáng lẽ nên né thêm tý nữa sang phải là đẹp, an toàn cho cả mình và khách. Còn dừng lại làm gì trong khi người ta đang vướng bên kia mà bên mình còn rộng như vậy.

Xe 16 chỗ phanh cái dừng ngay chứng tỏ nếu né thêm vẫn trong tầm kiểm soát mà lại không né. An toàn đã rồi tính sau. Tôi không nói tài xế xe 16 chỗ sai, chỉ là phán đoán tình huống thôi", tài khoản N.D. bình luận sau khi xem clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Đ.A. cho rằng tài xế xe ben không thể làm gì để né tình huống này, vì xe nặng đang lên dốc. Với tình thế xe 29 chỗ đỗ sai như vậy, xe ben thì không thể dừng khựng lại ngay, chỉ cần tài xế xe 16 chỗ lách một chút sang phải là tất cả đều an toàn.