Volvo trang bị cho xe tính năng cảnh báo có tai nạn giao thông phía trước

Tính năng này tương tự của Google Maps nhưng thay vì phải dùng qua điện thoại, tài xế sẽ nhận được cảnh báo trực tiếp từ xe Volvo, mang lại trải nghiệm liền mạch hơn và có thể an toàn hơn.

Hệ thống cảnh báo có tai nạn phía trước sẽ được trang bị sẵn cho xe Volvo ở Đan Mạch trước tiên, rồi tới các nước châu Âu khác (Ảnh minh họa: Volvo).

Hệ thống này sử dụng dữ liệu đám mây của Volvo Cars, cho phép các phương tiện liên lạc với nhau và hiện được sử dụng để cảnh báo cho tài xế về tình trạng đường sá nguy hiểm phía trước, cũng như các mối nguy hiểm khác.

Thương hiệu ô tô Thụy Điển có kế hoạch tích hợp nhiều dữ liệu giao thông hơn được chia sẻ với các đối tác trong hệ sinh thái dữ liệu an toàn đường bộ châu Âu, bao gồm thêm các trung tâm quản lý giao thông và xe của các thương hiệu khác.

Tính năng cảnh báo có tai nạn phía trước ban đầu sẽ được trang bị cho tất cả các xe Volvo dòng 40, 60 và 90 ở Đan Mạch được sản xuất từ năm 2016 trở đi, sau đó sẽ sớm có mặt trên xe ở các thị trường châu Âu khác.

Chủ xe có thể kích hoạt hệ thống bằng cách sử dụng tùy chọn "an toàn kết nối" trên màn hình thông tin - giải trí để cho phép chia sẻ dữ liệu. Nếu phát hiện có tai nạn phía trước, đèn khẩn cấp (hazard) sẽ nháy sáng và tài xế sẽ được thông báo trên bảng đồng hồ và màn hình hiển thị trên kính lái (HUD).

Stine Bendsen, người đứng đầu Trung tâm quản lý giao thông Đan Mạch, thuộc Tổng cục đường bộ Đan Mạch, cho biết: "Chúng tôi rất vui khi Volvo Cars, nhà sản xuất ô tô đầu tiên làm như vậy, đã bắt đầu sử dụng nguồn cấp dữ liệu tình hình giao thông theo thời gian thực mới của chúng tôi".

"Cảnh báo nhanh về một vụ tai nạn phía trước giúp người lái xe có thêm thời gian giảm tốc độ và tăng khoảng cách với xe phía trước. Điều này giúp giảm nguy cơ tai nạn liên hoàn và bảo vệ những người đang làm nhiệm vụ dọn đường".

Volvo muốn thêm nhiều cơ quan quản lý đường bộ quốc gia chia sẻ dữ liệu tai nạn giao thông ẩn danh và khuyến khích các hãng xe khác cung cấp các công nghệ tương tự.

Asa Haglund - người đứng đầu Trung tâm an toàn của Volvo Cars - cho biết thêm: "Bằng cách sử dụng công nghệ an toàn kết nối mang tính đột phá, tính năng cảnh báo có tai nạn phía trước có thể giúp người lái xe Volvo tránh những bất trắc, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho tất cả mọi người".