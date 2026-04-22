Volkswagen Scirocco sau 16 năm, rao dưới 300 triệu vẫn khó tìm chủ mới

Từng nhận được sự quan tâm của người Việt trong giai đoạn 2010-2012 vì là xe Đức nhập khẩu nguyên chiếc và ít sự cạnh tranh, nhưng hiện nay Volkswagen Scirocco không còn được phân phối. Những dòng xe đời sâu rớt giá nặng do gặp tin đồn về trục trặc động cơ và hộp số.

Như chiếc xe trong bài viết này đang được một cơ sở kinh doanh ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội rao bán với mức giá 265 triệu đồng, dù từng có giá lên tới 1,1 tỷ đồng vào năm 2010. Trong tầm tiền này, nếu mua xe mới, người dùng chỉ có thể tiếp cận một mẫu xe điện mini như VinFast Minio Green (269 triệu đồng).

Người bán cho biết xe đang ở tình trạng tốt, đã đi hơn 100.000km (Ảnh: Mai Công Chính).

Trên thị trường ô tô đã qua sử dụng, một mẫu sedan hạng C cùng đời 2010 như Toyota Corolla Altis (bản 1.8 AT) đang có giá sang nhượng tương đương chiếc Scirocco kể trên, dù có giá niêm yết lúc mua mới là 722 triệu đồng. Qua đó, có thể thấy độ mất giá của mẫu xe Đức này.

Nếu không lo lắng về lỗi hộp số, người dùng có điều kiện tài chính hạn hẹp nhưng mong muốn trải nghiệm cảm giác lái của xe Đức có thể lựa chọn chiếc Scirocco này. Tuy nhiên, tính thanh khoản sẽ là điều phải đánh đổi, chưa kể nhiều phụ tùng thay thế cần được nhập khẩu nguyên chiếc và sẽ có giá không rẻ.

Ngoại thất của chiếc Volkswagen Scirocco 16 tuổi vẫn còn khá bóng bẩy (Ảnh: Mai Công Chính).

Volkswagen Scirocco có kiểu dáng pha trộn giữa hatchback và station wagon, kết hợp với thiết kế hai cửa, tạo phong cách khá khỏe khoắn. Dù vậy, mẫu xe này vẫn có cấu hình 4 chỗ ngồi với khoảng để chân không quá chật hẹp ở hàng ghế thứ hai, nhưng hàng ghế này được đặt khá thấp.

Trang bị tiện nghi của chiếc xe này chỉ ở mức vừa đủ, với ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động và cửa sổ trời. Ở khu vực trung tâm, chủ cũ đã lắp đặt màn hình Android nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí.

Nội thất của chiếc Volkswagen Scirocco 2010 này còn khá mới so với một chiếc xe 16 tuổi. Tuy nhiên, phần da ở khu vực vô lăng và đệm ngồi đã có dấu hiệu nhăn, xuống cấp theo thời gian (Ảnh: Mai Công Chính).

Về khả năng vận hành, chiếc Scirocco này được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.4L, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DSG. Cấu hình này tạo ra công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240Nm.

Năm 2011, nhà phân phối của Volkswagen Việt Nam đưa về phiên bản máy xăng tăng áp, dung tích 2.0L của Scirocco. Cỗ máy này có thông số 208 mã lực và 280Nm, được người Việt ưa chuộng hơn biến thể 1.4L đời cũ, nhưng ít khi xuất hiện trên thị trường ô tô đã qua sử dụng.