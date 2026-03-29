VinFast VF MPV 7 chinh phục gia đình trẻ tới người lớn tuổi

Thiết kế hiện đại, vận hành êm ái

Cuối tuần này, hàng trăm khách hàng tại Thanh Hóa và các khu vực lân cận đã tham gia trải nghiệm mẫu VF MPV 7 của VinFast tại Vincom Plaza Thanh Hóa (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

VinFast tổ chức trải nghiệm mẫu VF MPV 7 tại Thanh Hóa (Ảnh: VinFast).

Trong số những người có mặt sớm nhất tại sự kiện có vợ chồng diễn viên Anh Tuấn - Anh Đào.

Theo diễn viên Anh Tuấn, ngay từ cái nhìn đầu tiên, VF MPV 7 đã tạo được thiện cảm với thiết kế mang hơi hướng lai giữa SUV và MPV - vừa thực dụng, vừa khỏe khoắn. Đây là một trong những điểm khiến anh chú ý ngay khi bước vào khu trưng bày.

Vợ chồng diễn viên Anh Tuấn - Anh Đào hào hứng tham gia sự kiện (Ảnh: VinFast).

“Xe nhìn khá bề thế, không có cảm giác ‘xe dịch vụ’ như một số mẫu 7 chỗ khác. Thiết kế hiện đại, đường nét rõ ràng, nhìn là nhận ra phong cách của VinFast”, diễn viên Anh Tuấn chia sẻ.

Bước vào bên trong, không gian nội thất tiếp tục là điểm cộng đối với nam diễn viên. Anh ấn tượng với sự rộng rãi và độ thoáng của cabin - yếu tố quan trọng với các gia đình đông người. Ghế ngồi cao nên tầm nhìn thoáng, không có cảm giác bí bách dù ngồi ở hàng ghế nào.

Thiết kế nội thất được đánh giá là hợp lý và thân thiện với người dùng. Chất liệu ghế có thiết kế thông khí giúp tăng sự thoải mái khi di chuyển đường dài - một chi tiết nhỏ nhưng nâng tầm trải nghiệm đáng kể.

Trực tiếp lái thử VF MPV 7, diễn viên Anh Tuấn cho rằng mẫu xe có hệ thống treo tốt, khi đi qua các đoạn đường xấu hay gờ giảm tốc vẫn cho cảm giác rất mượt. “Đây là yếu tố quan trọng, đặc biệt với những chuyến đi dài hoặc khi chở đủ tải”, anh khẳng định.

VF MPV 7 còn chinh phục cả những khách hàng lớn tuổi. Sau khi tham quan và tìm hiểu thực tế, ông Vũ Đình Minh (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) cũng đánh giá mẫu MPV 7 gây thiện cảm với thiết kế bắt mắt và không gian nội thất được bố trí hài hòa.

Sự kiện là cơ hội để khách hàng ở Thanh Hóa và các khu vực lân cận đăng ký lái thử trực tiếp VF MPV 7 (Ảnh: VinFast).

Dù chưa từng sử dụng xe điện nhưng ông Minh rất hứng thú với mẫu xe này. VF MPV 7 mang lại cho ông cảm giác mới mẻ, khác biệt.

Ông Minh cho rằng các dòng xe điện với lợi thế tiết kiệm chi phí và công nghệ đang trở thành lựa chọn hợp lý cho người dùng Việt.

Phân tích kỹ hơn, diễn viên Anh Tuấn chỉ ra chi phí vận hành tối ưu chính là một trong những lý do quan trọng khiến xe điện ngày càng được ưa chuộng.

“Xe điện không cần thay dầu, không có nhiều chi tiết máy phức tạp nên chi phí bảo dưỡng sẽ thấp hơn. Đây là một điểm cộng với các gia đình trẻ”, anh nói. Anh Tuấn cũng đang sử dụng một chiếc xe điện VF 8.

Vợ chồng bà Lê Bích Thắng dù đang sở hữu 3 xe ô tô nhưng vẫn bị cuốn hút bởi xe VF MPV 7 (Ảnh: VinFast).

Đến chiêm ngưỡng mẫu xe mới của VinFast, vợ chồng bà Lê Bích Thắng (quê ở Thanh Hóa, hiện sinh sống tại phường Tây Hồ, Hà Nội) còn bày tỏ mong muốn ủng hộ thương hiệu Việt. Dù đang sở hữu 3 ô tô nhưng hai vợ chồng vẫn bị thu hút bởi VF MPV 7. Bà Thắng đánh giá các mẫu xe của VinFast đều đẹp, thiết kế hiện đại.

“VinFast làm nhanh, rất nhạy bén. Việc phát triển được thương hiệu xe điện của Việt Nam như vậy là đáng ghi nhận”, bà Thắng nhận định.

Sự kiện trưng bày và lái thử VF MPV 7 được đồng thời tổ chức tại Hà Nội (27-29/3 tại Vincom Times City), TPHCM (28-29/3 tại Aeon Mall Bình Tân) và tiếp tục diễn ra tại Vincom Plaza Thanh Hóa tới hết ngày 5/4, mang tới cơ hội trải nghiệm cũng như tham khảo các chính sách hỗ trợ tài chính dành cho VF MPV 7 với đông đảo khách hàng.

Cụ thể, từ mức giá niêm yết 819 triệu đồng, hiện tại, người mua xe được áp dụng ưu đãi trực tiếp 6%. Với khách hàng chuyển đổi từ ô tô xăng sang xe điện tới hết 31/3, mức hỗ trợ được cộng thêm 3%.

Đặt cọc xe từ 26/3 đến 30/3, người mua nhận thêm voucher “Giờ Trái đất” trị giá 10 triệu đồng, nâng tổng mức ưu đãi lên tới 83 triệu đồng. Song song, người dùng VF MPV 7 cũng như các mẫu xe điện VinFast khác được miễn phí sạc tại hệ thống trạm công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

Khách hàng lựa chọn hình thức trả góp có thể tiếp cận gói lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu, thay cho ưu đãi trực tiếp 6%. Chính sách này đi kèm phương án trả trước từ 0 đồng, góp phần giảm áp lực tài chính ban đầu và mở rộng cơ hội sở hữu xe điện cho nhiều nhóm người dùng.