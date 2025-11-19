VinFast VF 9: Mẫu SUV điện hạng E cân bằng giữa sang trọng và hiệu năng

“Cảm giác như trên ghế thương gia máy bay"

Trong bước tiến của ngành ô tô Việt Nam, VinFast VF 9 không chỉ là một chiếc SUV điện cao cấp, mà còn cho thấy năng lực và khả năng làm chủ công nghệ của VinFast. Nếu VF 8 đại diện cho bước khởi đầu mạnh mẽ, thì VF 9 là minh chứng cho khả năng tạo ra sản phẩm hội tụ công nghệ, tiện nghi cùng triết lý “lấy người dùng làm trung tâm”.

Trong góc nhìn của những người đã trực tiếp trải nghiệm, VF 9 mang đến cảm giác như đang ngồi khoang thương gia trên máy bay. Anh Phạm Minh Đức, chủ xe VF 9 tại TPHCM, người từng sở hữu nhiều dòng SUV sang châu Âu, cho biết anh bất ngờ với ghế cơ trưởng của VF 9.

“Ghế ngả điện sâu, có bệ đỡ chân, massage nhiều chế độ, bàn làm việc ẩn tinh tế. Cảm giác ấy không khác gì tôi đang trên ghế hạng thương gia máy bay”, anh Đức chia sẻ cụ thể.

Sở hữu một chiếc VF 9 và đã chạy được hơn 1.000km, anh Trịnh Lê Hùng, kênh AutoDaily cho biết bị thuyết phục bởi chất lượng của mẫu E-SUV. “Hệ thống treo, càng, sự an toàn của khung gầm của chiếc xe này có thể sánh ngang với những chiếc xe có giá khoảng 4 tỷ đến từ châu Âu”, anh nói.

VF 9 có thiết kế ngoại thất sang trọng, cao cấp (Ảnh: VinFast).

Anh Trịnh Lê Hùng cũng tỏ ra tâm đắc với khả năng cách âm và những chi tiết sang trọng bên trong xe, từ hệ thống lọc không khí, kính cách âm 2 lớp tới cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình trung tâm 15,6 inch kết hợp cùng trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt… Tất cả giúp người lái và hành khách có thể thoải mái tận hưởng sự tiện nghi trong suốt hành trình dài.

Những lý do VF 9 được săn đón

Nếu như nội ngoại thất và trang bị giúp VF 9 trở nên sang trọng và tinh tế thì năng lực vận hành còn giúp VF 9 trở thành một mẫu xe mạnh mẽ, đủ sức chinh phục mọi địa hình. VinFast VF 9 được trang bị hai mô tơ điện công suất tối đa 402 mã lực, dẫn động bốn bánh toàn thời gian và mô men xoắn cực đại 620 Nm.

Hành trình “The Ultimate Rally” - chuyến đi xuyên 5 quốc gia Đông Nam Á của cộng đồng chủ xe VF 9 vào tháng 7 chính là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng vận hành của mẫu SUV điện Việt Nam.

Từ Việt Nam qua Lào, Thái Lan, Malaysia, đến Singapore, đoàn VF 9 đã vượt gần 10.000km, trong điều kiện địa hình, thời tiết, và hạ tầng khác biệt mà gần như không gặp bất cứ khó khăn nào. “Chiếc xe với trọng lượng gần 3 tấn vẫn vận hành êm ái và ổn định trên đường, mang đến sự yên tâm và phấn khích cho người cầm lái”, một thành viên tham gia hành trình chia sẻ.

Không chỉ vận hành mạnh mẽ, VF 9 còn có chi phí vận hành thân thiện với người dùng, khi sử dụng VF 9, với chính sách sạc miễn phí đến hết tháng 6/2027, người dùng có thể tiết kiệm thêm được một khoản chi phí.

Ngoài chi phí sử dụng, nhiều chủ xe nhận xét, việc sở hữu VF 9 thời điểm hiện tại còn được nhận nhiều ưu đãi từ VinFast.

Anh Lê Minh Thắng, một chủ xe vừa sở hữu VF 9 chia sẻ loạt ưu đãi anh được hưởng, từ giảm 4% trên giá bán, ưu đãi tiền mặt lên tới 150 triệu đồng khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tới phiếu ưu đãi kỳ nghỉ tại Vinpearl trị giá 50 triệu đồng, có thể quy đổi thành tiền mặt.

Sự kết hợp giữa chất lượng vượt trội, trải nghiệm cao cấp và loạt chính sách ưu đãi giúp VF 9 trở thành lựa chọn thích hợp cho những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV điện hạng E cao cấp, vừa tối ưu chi phí sở hữu và vận hành trong dài hạn.