VinFast VF 6 - Mẫu xe nổi bật trong tầm giá khoảng 700 triệu đồng

Lựa chọn hàng đầu ở phân khúc B-SUV

“VF 6 đem lại cảm giác lái thực sự ấn tượng”, anh Trần Đăng Chính Trí (Kênh AutoVietnam) chia sẻ về VinFast VF 6 - mẫu xe nổi bật trong phân khúc B-SUV với giá niêm yết 689 triệu đồng cho bản Eco và 749 triệu đồng bản Plus.

Ngay từ khi ra mắt, VinFast VF 6 đã được đánh giá cao về sức mạnh động cơ. Ở bản Plus, xe trang bị động cơ mạnh mẽ 201 mã lực (tương đương xe xăng 2.7L), mang đến khả năng vận hành mượt mà và mạnh mẽ.

“Chiếc xe này đem lại trải nghiệm như đang cầm lái một cỗ máy phân khối lớn. Không cần phải gồng mình hay gài số, chỉ cần nhấn chân ga thì chiếc xe này đã khiến bạn cảm thấy phấn khích”, anh Trí nói.

VinFast VF 6 có sức mạnh động cơ ấn tượng (Ảnh: VinFast).

Bên cạnh khả năng tăng tốc đột phá, VinFast VF 6 sở hữu nhiều tiện nghi vượt trội như màn hình trung tâm 12,9inch và khoang cốp rộng rãi, lên tới 1.576L khi gập hàng ghế cuối, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của cả gia đình.

VinFast VF 6 Plus còn kiến tạo một tiêu chuẩn an toàn mới trong phân khúc với loạt trang bị cao cấp: 8 túi khí, camera 360 độ, phanh tự động khẩn cấp phía trước và sau, hệ thống chống lật ROM cùng hơn 20 tính năng hỗ trợ lái thông minh (ADAS). Tất cả mang đến trải nghiệm lái an tâm và thoải mái tối đa cho người dùng.

Thời điểm thích hợp để sở hữu VinFast VF 6

“VinFast đang có rất nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Nếu tận dụng đầy đủ các ưu đãi này, người tiêu dùng hoàn toàn có thể lăn bánh một chiếc VF 6 bản Eco chỉ với khoảng hơn 600 triệu đồng, còn bản Plus thì tầm 700 triệu đồng”, anh Phùng Thế Trọng (chủ kênh Xế Cộng) chia sẻ.

Nhận xét của anh Trọng cũng nhận được sự đồng tình từ nhiều người dùng. Không ít khách hàng đã quyết định mua VF 6 trong dịp này để tận dụng ưu đãi.

VinFast VF 6 đang có nhiều ưu đãi cho người mua thời điểm này (Ảnh: VinFast).

Lên kế hoạch đổi xe từ đầu năm, nhưng phải đến tháng 7, anh Nguyễn Hòa Bình (Hà Nội) mới quyết định xuống tiền đặt cọc. Anh Bình cho biết, anh ấn tượng với VF 6 nhờ thiết kế thể thao, trang bị vượt tầm phân khúc và khả năng vận hành mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều thôi thúc anh chốt mua xe vào thời điểm này là chính là loạt ưu đãi mà VinFast đang triển khai.

Cụ thể, anh được giảm 4% (tương đương 30 triệu đồng) nhờ chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần thứ 3. Nhờ đổi từ xe xăng sang xe điện, anh tiếp tục nhận thêm ưu đãi 15 triệu đồng. Do đăng ký biển số tại Hà Nội, anh được VinFast tặng thêm 15 triệu đồng vào tài khoản VinClub theo chương trình “Vì Thủ đô trong xanh” áp dụng đến hết tháng 1/2026. Tổng ưu đãi cho 3 khoản trên lên tới 60 triệu đồng.

Xe điện hiện có lệ phí trước bạ 0% tới hết tháng 2/2027. Điều này giúp anh Bình tiết kiệm được gần 90 triệu đồng (lệ phí trước bạ tại Hà Nội là 12%). Tính tổng tất cả các ưu đãi, quà tặng và khoản miễn phí, quyết định mua VF 6 ở thời điểm này giúp anh Bình tiết kiệm gần 150 triệu đồng, một con số đáng kể đối với mẫu xe khoảng giá 700 triệu đồng.

Chi phí “nuôi” ô tô tiết kiệm

Ngoài các ưu đãi kể trên, khách hàng mua xe điện VinFast VF 6 còn được hưởng thêm quyền lợi dài lâu trong quá trình sử dụng, đó là chi phí sử dụng tiết kiệm.

Cụ thể, chủ xe sẽ được miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 30/6/2027.

Anh Quốc Huy, chủ xe VF 6 tại Đà Nẵng chia sẻ, vì nhu cầu đi lại của anh khá lớn, trung bình mỗi tháng chạy khoảng 3.000-4.000km. Việc được sạc miễn phí này đã giúp anh tiết kiệm được khá nhiều tiền nhiên liệu mỗi năm.

“Với xe điện thì chủ yếu chỉ kiểm tra hệ thống, thay nước rửa kính, tổng chi phí chỉ khoảng 500.000 đồng. VinFast VF 6 chỉ cần bảo dưỡng sau mỗi 12.000km, nên càng tiết kiệm thêm cả thời gian lẫn chi phí”, anh Huy chia sẻ.

VinFast còn áp dụng chính sách bảo hành xe lên tới 7 năm hoặc 160.000km. Riêng bộ pin cũng được bảo hành 8 năm không giới hạn km, giúp người dùng yên tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Tiết kiệm hàng trăm triệu đồng, sở hữu trang bị hiện đại và yên tâm sử dụng dài lâu, VF 6 đang hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc B-SUV.