VinFast tặng 27,5 tỷ đồng cho khách hàng mua xe máy điện

Khách hàng mua xe trong giai đoạn diễn ra chương trình sẽ có cơ hội trúng thưởng xe ô tô điện VF 7, VF 5, VF 3 và 1.000 xe máy điện Feliz Lite.

Theo đó, kể từ ngày 15/11 đến hết ngày 31/12, khách hàng mua xe máy điện, xe đạp điện VinFast trên toàn quốc sẽ có cơ hội quay số trúng thưởng, với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 27,5 tỷ đồng. Mỗi hóa đơn mua xe tương ứng với một lượt quay số may mắn.

Sẽ có 1.003 giải thưởng được trao, bao gồm 1 chiếc ô tô điện VinFast VF 7 Eco (trị giá 799 triệu đồng), 1 chiếc VinFast VF 5 Plus (529 triệu đồng), 1 chiếc VinFast VF 3 (299 triệu đồng) và 1.000 chiếc xe máy điện VinFast Feliz Lite (25,9 triệu đồng).

Khách hàng mua xe máy điện, xe đạp điện VinFast trên toàn quốc sẽ có cơ hội quay số trúng thưởng, với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 27,5 tỷ đồng (Ảnh: VinFast).

Đây là chương trình quay số may mắn có giá trị giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay của VinFast dành cho khách hàng mua xe máy điện, xe đạp điện chính hãng.

VinFast sẽ tổ chức các chương trình quay số trực tuyến công khai trên website tại địa chỉ: https://vinfastauto.com/vn_vi. Thông tin chi tiết về thể lệ và danh sách khách hàng trúng thưởng cũng sẽ được đăng tải rộng rãi trên website.

Với việc tổ chức chương trình quay số may mắn có giải thưởng hấp dẫn, VinFast mong muốn tạo thêm động lực mạnh mẽ để khách hàng chuyển đổi sang xe điện, góp phần xanh hóa giao thông, giảm ô nhiễm môi trường. Chương trình cũng là món quà cuối năm ý nghĩa VinFast dành tặng cho khách hàng, nhằm tri ân sự tin tưởng, ủng hộ của khách hàng trong thời gian qua.

Ông Hoàng Hà - Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing xe máy điện VinFast toàn cầu kiêm Tổng giám đốc VinFast xe máy điện thị trường Việt Nam cho biết: “Chương trình Chuyển đổi xanh - Rinh ngay VF 7 là lời cam kết mạnh mẽ của VinFast trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng phổ cập thói quen di chuyển xanh bằng xe máy điện tại Việt Nam.

Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi một chiếc xe máy điện được khách hàng lựa chọn sẽ giúp giảm bớt một nguồn phát thải ra môi trường, góp phần mang lại cuộc sống văn minh, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người. Sự tin tưởng, ủng hộ của người tiêu dùng chính là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, phát triển những sản phẩm, dịch vụ ngày càng tốt hơn, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng”.

Song song với chương trình “Chuyển đổi xanh - Rinh ngay VF 7”, VinFast cũng đang triển khai chính sách hỗ trợ hấp dẫn cho toàn bộ khách hàng mua xe máy điện trên toàn quốc trong năm 2025, với mức ưu đãi trực tiếp 10% và hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 2% giá xe.

Các ngân hàng và tổ chức tài chính đối tác của VinFast sẽ hỗ trợ cho vay tối đa lên tới 80-90% giá xe, qua đó giúp khách hàng có thể nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng. Ngoài ra, VinFast cũng đang hỗ trợ miễn phí sạc pin cho xe máy điện tại các trạm sạc công cộng V-Green tới hết ngày 31/5/2027.

Nhằm xóa bỏ rào cản từ xe máy xăng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng dễ dàng chuyển đổi sang xe máy điện, VinFast đang triển khai đồng loạt gần 500 “Trạm đổi xăng lấy điện” tại các đại lý phân phối trên toàn quốc đến hết ngày 31/12/2025.

Bên cạnh các dòng sản phẩm hỗ trợ một pin và hai pin linh hoạt, VinFast cũng sẽ sớm bán ra thị trường dòng xe máy điện đổi pin trong thời gian tới, đáp ứng tối đa mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng.