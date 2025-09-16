VinFast Feliz bổ sung thiết kế 2 pin, nhân đôi hiệu năng vận hành

Thiết kế ấn tượng

“Thiết kế xe vẫn giữ những điểm nổi bật nhất đến từ dòng Feliz, trông rất trẻ trung và năng động”, anh Phong Đoàn, nhận xét về phiên bản 2 pin mới ra mắt của dòng VinFast Feliz.

Feliz được bổ sung các gam màu mới như vàng cát và xanh oliu, bên cạnh đen bóng, trắng ngọc trai và xanh rêu (Ảnh: VinFast).

Với kích thước cân đối và chiều cao yên 780mm, Feliz phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Khoảng sáng gầm xe lên đến 141mm là một điểm cộng lớn, giúp xe dễ dàng vượt qua các đoạn đường gồ ghề hay ngập nước nhẹ, mang lại sự an tâm cho người lái. Hệ thống đèn chiếu sáng Full LED, đèn pha projector LED, không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo khả năng chiếu sáng vượt trội, an toàn hơn khi di chuyển vào ban đêm.

Anh Thanh Trung, một khách hàng tại Hà Nội, nhận định: “Với tôi, chiếc xe này vừa phù hợp để đi làm, đi chơi, lại vừa thể hiện được cá tính riêng”.

Ngoài ra, vị khách hàng đánh giá cao sự đa dạng trong lựa chọn màu sắc. Feliz được bổ sung các gam màu mới như vàng cát và xanh oliu, bên cạnh đen bóng, trắng ngọc trai và xanh rêu. Dải màu cá tính, nổi bật là hai màu mới đã nhận được sự quan tâm những ngày qua.

“Màu xanh oliu mới trên xe này rất thời thượng, tôi cứ ngắm mãi không chán nên đã đặt mua luôn. Ngoài ra, đồng hồ hiển thị kỹ thuật số của Feliz cũng rất bắt mắt”, anh Trung cho biết thêm.

Hiệu năng vận hành nhân đôi

Theo thông tin từ một đại lý xe máy điện VinFast ở Hà Nội, vừa mới ra mắt nhưng Feliz đã được rất nhiều khách hàng hỏi mua, lý do là sự thay đổi thiết kế 2 pin linh hoạt. Với một pin cố định dưới sàn và một pin phụ có thể tháo rời đặt trong cốp, tổng quãng đường di chuyển của xe có thể đạt đến 262km sau mỗi lần sạc đầy. Tầm vận hành ấn tượng này đưa Feliz trở thành một trong những mẫu xe đi được xa nhất trên thị trường.

Thiết kế xe hiện đại, trẻ trung (Ảnh: VinFast).

“Feliz đi được quãng đường xa như vậy thì người dùng tài xế như tôi hoàn toàn yên tâm. Con số 262km đủ cho một ngày làm việc. Pin phụ có thể tháo lắp linh hoạt cũng sẽ giúp tôi chủ động hơn trong công việc, không cần sạc liên tục. Tôi đã đặt mua màu vàng cát rồi”, anh Quốc Nam, một tài xế công nghệ tại TPHCM, chia sẻ. Anh Nam cũng cho rằng với nhu cầu sử dụng đi làm, đi học hàng ngày, người dùng có thể không cần mua thêm pin phụ.

Việc pin phụ có thể tháo rời dễ dàng cũng cho phép người dùng mang lên nhà để sạc tiện lợi, một giải pháp giải quyết triệt để cho vướng mắc của người dùng trong trường hợp không có hoặc hết chỗ sạc chung.

Cốp xe để được nhiều đồ tiện lợi cho người dùng (Ảnh: VinFast).

Ở phiên bản mới, Feliz được trang bị động cơ có công suất tối đa lên đến 2.800W, giúp xe đạt tốc độ tối đa 70km/h. Tốc độ này được nhiều người dùng đánh giá là ổn cho nhu cầu di chuyển không chỉ ở trong phố mà còn thoải mái khi ra đường trường.

“Với tốc độ 70km/h, Feliz đáp ứng tốt cho cả việc di chuyển trong nội thành lẫn những chuyến đi xa hơn về quê hay du lịch”, kênh đánh giá xe Trí Đê cho biết.

Nhiều người dùng cũng đánh giá cao việc xe sử dụng hệ thống phanh đĩa phía trước, đảm bảo an toàn tối đa. Hệ thống giảm xóc ống lồng thủy lực phía trước và giảm xóc đôi thủy lực phía sau kết hợp cùng thiết kế bánh lớn mang lại trải nghiệm lái êm ái, ổn định trên nhiều dạng địa hình.

VinFast Feliz được áp dụng chính sách bảo hành 6 năm cho xe, pin LFP được bảo hành lên đến 8 năm. Đi kèm đó là chính sách miễn phí sạc pin tới hết tháng 5/2027 cho toàn bộ chủ xe trên toàn quốc.

VinFast đang triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi xanh với ưu đãi hỗ trợ 10% giá xe và 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các dòng xe máy điện. Nhờ đó, khách hàng có thể sở hữu Feliz mới với chi phí chỉ từ khoảng 23 triệu đồng (từ giá bán niêm yết 25,9 triệu đồng). Nếu khách hàng muốn mua trả góp có thể tiếp cận gói vay lên tới 90% giá trị xe (đăng ký tham gia Xanh SM Platform), đồng nghĩa với việc có thể nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng.