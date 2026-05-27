VinFast Evo Lite: Xe nhỏ gọn, thuận tiện đi lại, đổi pin nhanh

Đổi pin chỉ trong 1 phút

Sinh sống tại khu vực trung tâm Hà Nội, anh Nguyễn Đăng Khôi (phường Hoàn Kiếm) cho biết anh đã nghĩ tới việc chuyển sang xe điện từ khá lâu, đặc biệt khi các định hướng hạn chế xe máy xăng và yêu cầu về môi trường ngày càng được nhắc tới nhiều hơn. Tuy nhiên, điều kiện sinh hoạt chật hẹp chật hẹp khiến anh nhiều lần chần chừ.

VinFast Evo Lite được nhiều người quan tâm (Ảnh: VinFast).

Theo anh Khôi, chỉ đến khi biết tới VinFast Evo Lite với cơ chế đổi pin nhanh, anh mới tìm được lời giải vẹn cả đôi đường, vừa phù hợp với xu hướng chuyển đổi xanh, vừa không phụ thuộc vào việc sạc tại nhà.

“Nhà trong ngõ nhỏ, diện tích hạn chế nên chuyện mang xe vào sạc mỗi tối khá bất tiện. Vì vậy những mẫu xe đổi pin như Evo Lite là giải pháp hoàn hảo. Tôi xác định chuyển đổi sớm để vừa chủ động, quen với xe điện, vừa không phải lo cảnh sau này nhiều người cùng đổi xe điện, phải xếp hàng chờ”, anh Khôi chia sẻ.

Anh Khôi cho biết công việc hàng ngày chủ yếu di chuyển giữa các cửa hàng trong khu vực phố cổ. Quãng đường không quá dài nhưng thường xuyên phải len qua phố nhỏ và dừng đèn đỏ liên tục nên anh ưu tiên những mẫu xe gọn nhẹ như Evo Lite.

“Đi xe không yêu cầu giấy phép lái xe nên chạy thoải mái trong phố. Thiết kế của xe cũng gọn nhẹ, vít ga là có phản hồi luôn nên chạy xe rất nhàn”, anh Khôi nói.

Riêng về trải nghiệm đổi pin, nhiều người dùng đánh giá cao sự tiện lợi mà Evo Lite mang lại. Bà Hoàng Minh Hoa (phường Cửa Nam, Hà Nội) cho biết việc đổi pin chỉ mất khoảng một phút, nhanh và đơn giản hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây của bà về xe điện.

“Giờ trên phố các tủ đổi có ở khắp mọi nơi, rất tiện lợi”, bà Hoa nhận xét.

Vị khách hàng cũng chia sẻ sự yên tâm khi Evo Lite sử dụng pin LFP nổi tiếng với độ bền bỉ và an toàn, có dung lượng 1,5kWh, cho quãng đường di chuyển 85km, đủ đáp ứng nhu cầu đi lại mỗi ngày.

Giá lăn bánh tháng 5 chưa đến 15 triệu đồng

Sau khi giải quyết bài toán sạc pin, Evo Lite tiếp tục thuyết phục người dùng với chi phí mua xe và vận hành dễ chịu. Với mức giá niêm yết 17 triệu đồng, mẫu xe này còn trở nên hấp dẫn hơn nhờ hàng loạt chính sách hỗ trợ mạnh tay từ VinFast.

Tủ đổi pin bố trí ở nhiều nơi (Ảnh: VinFast).

Hiện, trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, khách hàng được ưu đãi trực tiếp 6% giá trị xe, bên cạnh đó là chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ dành cho xe máy điện, tương đương 2% giá trị xe. Người dùng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện trong tuần cuối tháng 5 còn được hưởng thêm ưu đãi 5%. Người mua cũng dễ dàng lái xe về nhà với 0 đồng trả trước nhờ chính sách hỗ trợ của VinFast.

“Tính ra sau khi áp dụng các ưu đãi, giá lăn bánh còn chưa đến 15 triệu đồng. Trong tầm tiền này mà xe chạy êm, thiết kế gọn đẹp, dùng hàng ngày tiện như vậy thì quá hời”, bà Hoàng Minh Hoa nói.

Không chỉ dễ mua, VinFast Evo Lite còn cho thấy ưu thế lớn ở bài toán vận hành lâu dài. Theo chính sách hiện hành, người dùng chỉ cần chi từ 175.000 đồng/tháng cho gói thuê pin và 9.000 đồng mỗi lần đổi pin đầy tại hệ thống tủ chuyên dụng. VinFast đang áp dụng chính sách miễn phí tới 20 lần đổi pin/tháng kéo dài đến ngày 30/6/2028.

Theo trải nghiệm của reviewer (người đánh giá) Phạm Ngọc Hải, chi phí thực tế khi sử dụng Evo Lite cạnh tranh. “Đây là một chiếc xe có giá hợp lý, lại nhẹ nhàng khi sử dụng”, anh Phạm Ngọc Hải tổng kết.