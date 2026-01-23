VinFast Evo dưới góc nhìn tài xế công nghệ: Tối ưu từ vận hành đến chi phí

Đổi pin chỉ trong 1 phút

Anh Hảo (TPHCM), tài xế công nghệ với hơn 10 năm kinh nghiệm, cho biết chiếc xe cũ đang sử dụng xuống cấp nhanh, ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm của chính anh và khách hàng.

“Xe xuống cấp nhanh nên cũng tốn nhiên liệu hơn, ngày xưa còn cố chạy vì khách hàng có ít sự lựa chọn. Chứ bây giờ, xe đi lọc cọc dễ bị đánh giá kém trên ứng dụng lắm”, anh Hảo chia sẻ.

VinFast Evo thiết kế gọn nhẹ (Ảnh: VinFast).

Bởi thế, anh Hảo đã quyết định đặt cọc mẫu xe điện đổi pin VinFast Evo sau khi tìm hiểu và cân nhắc nhu cầu thực tế của bản thân. “Ở tầm giá hơn 20 triệu, tôi cần một chiếc xe thiết kế gọn gàng, chắc chắn, động cơ bền bỉ, đủ êm ái để chạy nhiều giờ”, anh nói.

VinFast Evo, theo anh, đáp ứng mọi yêu cầu trên, đặc biệt là với quãng đường di chuyển lớn lên tới 165km, đủ đáp ứng cường độ chạy dịch vụ mỗi ngày.

Anh Hảo cũng tin tưởng, với hệ sinh thái trạm đổi pin quy mô lớn đã và đang triển khai của VinFast, khi pin yếu, tài xế chỉ cần ghé tủ đổi pin, thao tác trong vài phút là có thể tiếp tục nhận cuốc.

“Theo công bố của nhà sản xuất thì đổi pin chỉ mất khoảng 1 phút”, anh Hảo nói.

VinFast Evo đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép động cơ hoạt động an toàn ngay cả khi xe di chuyển qua đoạn ngập sâu tới 0,5m trong thời gian 30 phút - một lợi thế quan trọng với điều kiện giao thông thường xuyên ngập lụt tại các thành phố lớn. Pin LFP có độ bền cao, an toàn, ít suy giảm sau nhiều chu kỳ sử dụng - yếu tố đặc biệt quan trọng với xe chạy dịch vụ cường độ cao.

Mua xe sớm, tiết kiệm chi phí

Không chỉ dừng ở trải nghiệm vận hành, với nhiều tài xế công nghệ, điểm hấp dẫn của dòng xe đổi pin là bài toán chi phí tối ưu. Anh Nguyễn Thạch, tài xế đang đăng ký vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform tại TPHCM, cho biết dù Evo chưa chính thức lăn bánh trên đường, nhưng những phép tính về chi phí và lợi nhuận đã khiến anh sớm đi đến quyết định đặt cọc.

Nhiều khách hàng quan tâm đến VinFast Evo (Ảnh: VinFast).

Theo anh, từ mức giá hơn 19,9 triệu đồng (chưa bao gồm pin) của VinFast Evo, anh sẽ tiết kiệm được khoản không nhỏ nhờ các chương trình ưu đãi đang được VinFast triển khai như giảm trực tiếp 6% giá bán và hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe).

Với các tài xế chạy trên nền tảng Xanh SM Platform như anh Thạch, chương trình “Mua xe 0 đồng” cho phép nhận xe với 0 đồng vốn ban đầu, đồng thời được cam kết chia sẻ doanh thu cố định 90% trong vòng 3 năm.

Điểm mấu chốt trong phép tính của anh Thạch nằm ở chi phí vận hành trong năm đầu. Với chính sách miễn phí đổi pin lên tới 12 tháng (dành riêng cho các tài xế đăng ký vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform), chi phí năng lượng về gần bằng 0.

“Một ngày chạy bình thường của tôi là khoảng 170km, với Evo, tổng mọi chi phí, gồm cả thuê pin và bảo dưỡng, chưa tới 5 triệu đồng/năm”, anh Thạch tính toán.

Ngoài chi phí tiết kiệm, doanh thu của anh Thạch cũng được tối ưu khi chạy cho nền tảng Xanh SM Platform với mức chia sẻ doanh thu tới 90%. Anh cho rằng, kể cả khi đăng ký chương trình mua xe 0 đồng và trả góp theo tháng, anh vẫn có được mức thu nhập tốt.

“Nếu trừ chi phí trả góp, chi phí nhiên liệu, vận doanh tiết kiệm được thì 1 tháng có thể có thu nhập từ 13 triệu đồng”, anh Thạch nói.

Về hạ tầng, với kế hoạch triển khai 45.000 tủ đổi pin tại 34 tỉnh, thành ngay trong quý I/2026 mang lại sự yên tâm cho các tài xế như anh Thạch khi vận doanh đường dài.

VinFast nhận đặt cọc sớm dòng xe Evo từ nay đến hết 29/1, kèm ưu đãi 1 triệu đồng cho khách đặt sớm và dự kiến giao xe ngay từ tháng 2. Nhiều tài xế xem đây là thời điểm phù hợp để chuyển đổi phương tiện và tối ưu tài chính.