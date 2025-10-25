VF 6 chinh phục cả người lái lẫn người ngồi sau

VF 6 tiết kiệm chi phí vượt trội

Chạy xe dịch vụ vốn là công việc đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng. Mỗi đồng nhiên liệu, mỗi lần bảo dưỡng đều ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của người lái. Bởi vậy, khi quyết định sử dụng VF 6 để làm dịch vụ sân bay, anh Phan Văn Việt cho rằng đây là quyết định đúng đắn.

Anh Phan Văn Việt (Huế) khẳng định VF 6 là chiếc xe phù hợp để chạy dịch vụ (Ảnh: NVCC).

Với VF 6, những tài xế như anh Việt được hưởng chính sách sạc miễn phí đến hết tháng 6/2027. Với người chạy dịch vụ cường độ cao, đây là khoản tiết kiệm giúp giảm đáng kể chi phí vận hành.

Không chỉ tiết kiệm chi phí nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng của VF 6 cũng khiến anh hài lòng. Chiếc VF 6 của anh Việt đến nay chỉ tốn 6,5 triệu đồng cho 10 lần bảo dưỡng.

Theo anh Việt, cấu tạo xe điện ít hao mòn giúp tài xế dịch vụ tối ưu lợi nhuận đáng kể. “Con số này với người chạy dịch vụ như tôi là quan trọng. Tiết kiệm chi phí tối đa là điều tôi nhận thấy rõ nhất sau hơn một năm gắn bó với VF 6”, anh Việt chia sẻ.

Chiếc VF 6 được anh Việt sử dụng làm dịch vụ đưa đón khách đi sân bay (Ảnh: NVCC).

Một ngày, anh Việt chạy trung bình 250-300 km, chủ yếu đưa đón khách sân bay và đi các tuyến Đà Nẵng - Huế. Dù chạy cường độ cao, xe vẫn hoạt động ổn định, êm ái và không gây mệt mỏi cho tài xế.

“Đi xe điện, cứ vài chuyến tôi lại tranh thủ sạc 15-20 phút, cũng là lúc nghỉ ngơi, uống nước, giãn cơ”, anh Việt chia sẻ.

Ngoài ra, mạng lưới trạm sạc V-Green ngày càng phủ khắp giúp anh và các đồng nghiệp yên tâm khi di chuyển. “Giờ đi đâu cũng có trạm sạc, sạc nhanh, sạch và ổn định. Tôi cảm thấy tiện lợi”, anh Việt nói thêm.

Vượt kỳ vọng của người dùng và hành khách

Với động cơ điện 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm (bản Plus), VF 6 là mẫu xe hàng đầu phân khúc B hiện nay. Anh Việt nhận xét chạy VF 6 cảm giác xe bốc, khỏe, kể cả khi leo đèo Đà Nẵng, khách ngồi vẫn thấy êm.

VF 6 còn khiến tài xế an tâm nhờ hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến ADAS, tính năng hiếm thấy ở các mẫu xe cùng phân khúc.

Những công nghệ như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn, phanh tự động khẩn cấp... được anh Việt đánh giá rất cao. “Đi cao tốc, xe tự điều chỉnh tốc độ, bám làn chuẩn, tài xế nhàn lắm”, anh Việt chia sẻ.

Với đặc thù công việc, sự thoải mái trong khoang cabin cũng là điểm anh Việt đặc biệt quan tâm. Anh nhận xét nội thất VF 6 có thiết kế hiện đại, nhiều tiện ích, ghế ngồi êm ái và hàng ghế sau rộng rãi.

“Khách hàng nào lên xe cũng khen xe đẹp, sang, thoải mái và mát nữa. Xe không có mùi, di chuyển êm. Khách hàng của tôi nói xe có nhiều trang bị thú vị và đem lại trải nghiệm khác biệt”, anh Việt kể.

Theo anh Việt, hiện nay ở Huế, đa phần khách hàng khi đặt xe dịch vụ đều ưu tiên chọn xe điện, chiếm khoảng 80% lượt yêu cầu.

Anh Việt (bên phải) hài lòng với hệ thống trạm sạc dày đặc của V-Green (Ảnh: NVCC).

Từ trải nghiệm thực tế, anh cho rằng VF 6 không chỉ phù hợp với người làm dịch vụ, mà còn là chiếc xe dành cho gia đình.

Với anh Việt, VF 6 là phương tiện mưu sinh đem lại thu nhập ổn định. Từ góc nhìn thực tế của một người “sống cùng vô-lăng”, anh Việt cho rằng xe điện đang thay đổi thói quen của giới tài xế.

Chi phí rẻ, vận hành dễ chịu, không mùi, sạch sẽ cũng là lý do nhiều đồng nghiệp của anh tại Huế bắt đầu chuyển sang xe điện.

Anh cũng gửi lời khuyên đến những người còn đang phân vân: “Nên mua ngay lúc VinFast còn chính sách sạc miễn phí. Những chính sách trên giúp người làm dịch vụ yên tâm chạy xe kiếm tiền”.