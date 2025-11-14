Veam Motor ra mắt dòng xe tải thế hệ mới

Thiết kế hiện đại - linh hoạt vận hành

Mặt ca-lăng mạ crom sáng bóng, đèn Halogen projector hiện đại cùng cửa lùa hai bên và cửa sau mở lên tiện lợi của dòng xe Veam Van V2 giúp việc bốc dỡ hàng hóa trở nên nhẹ nhàng hơn.

V2 có thiết kế ấn tượng, linh hoạt vận chuyển (Ảnh: Veam Motor).

Tổng thể xe cân đối, hiện đại (Ảnh: Veam Motor).

Với tải trọng 945kg và thể tích thùng hàng 4,6m³, Van V2 chở được nhiều hàng hơn xe bán tải mà vẫn không bị hạn chế giờ cấm tải trong đô thị. Bán kính quay vòng chỉ 5,6m cũng là lợi thế nổi bật giúp xe trở thành giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cá thể hoặc dịch vụ vận chuyển nội thành.

Mặt sàn xe có vân nổi thẩm mỹ, bền bỉ, tăng khả năng chống trượt.

Mặt sàn vân nổi thẩm mỹ, bền bỉ, tăng khả năng chống trượt (Ảnh: Veam Motor).

Tiện nghi như xe du lịch, động cơ mạnh mẽ

V2 được trang bị nội thất tiện nghi, hiện đại (Ảnh: Veam Motor).

Ốp trần màu sắc hài hòa tạo không gian cabin rộng rãi (Ảnh: Veam Motor).

Tấm ốp trần khoang cabin và khoang hàng bằng da với màu sắc hài hòa, giúp không gian sạch đẹp, tinh tế và chuyên nghiệp. Lớp ốp giúp cách âm - cách nhiệt hiệu quả, giữ cabin mát mẻ, yên tĩnh hơn khi vận hành.

Lớp ốp không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn bảo vệ thân vỏ, dễ vệ sinh và kéo dài tuổi thọ xe.

V2 phù hợp đa mục đích kinh doanh vận tải (Ảnh: Veam Motor).

Xe phù hợp với đa dạng người sử dụng, từ những người làm kinh doanh nhỏ, dịch vụ vận chuyển trong đô thị như cửa hàng tạp hóa, shop online, đại lý thực phẩm đến các doanh nghiệp giao hàng - những người tìm kiếm phương tiện vận chuyển linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu và dễ dàng di chuyển trong không gian đô thị chật hẹp.

“Với thiết kế nhỏ gọn nhưng khả năng chuyên chở vượt trội, Veam Van V2 trở thành trợ thủ đắc lực mang đến giải pháp vận chuyển tối ưu, giúp người dùng tiết kiệm chi phí, chủ động thời gian, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Với sự kết hợp giữa thiết kế thể thao, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành vượt trội, Veam Van V2 không chỉ là một chiếc xe, mà là người bạn đồng hành tin cậy trên mọi hành trình”, đại diện công ty cho hay.

Khách hàng có thể xem và mua xe trực tiếp tại các đại lý phân phối sản phẩm Veam Motor trên toàn quốc, hoặc liên hệ hotline: 1900 886 816 để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết.