Ưu đãi lên đến 100 triệu đồng cho khách hàng sở hữu New Carnival Hybrid dịp đầu năm

Ngoài ra, khách hàng đến tham quan và sở hữu xe tại hệ thống đại lý Kia trên toàn quốc còn có cơ hội nhận thêm nhiều quà tặng và ưu đãi hấp dẫn khác.

New Carnival Hybrid ưu đãi kép lên đến 100 triệu đồng áp dụng từ 23/2 (Ảnh: Kia Việt Nam).

Trong đợt ưu đãi này, mẫu SUV cao cấp New Carnival Hybrid, ngoài việc được hưởng lợi từ chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho xe Hybrid, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi bao gồm: giảm giá công bố và ưu đãi giá trực tiếp với tổng giá trị ưu đãi lên đến 100 triệu đồng, đưa mức giá sau ưu đãi của New Carnival Hybrid chỉ còn từ 1,519 tỷ đồng.

Đây là mức giá hấp dẫn cho một mẫu SUV cao cấp cỡ lớn đang được khách hàng đón nhận mạnh mẽ trong thời gian qua với lợi thế sở hữu công nghệ xanh Hybrid vận hành mạnh mẽ tiết kiệm, công nghệ kiểm soát lái xe an toàn E-VMC cao cấp giúp tối ưu trải nghiệm êm ái cho khách hàng, cùng tùy chọn cá nhân hóa chính hãng mang đến không gian nội thất đậm dấu ấn cá nhân của chủ sở hữu.

Không chỉ nổi bật với không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc, New Carnival Hybrid còn tạo ấn tượng bởi thiết kế hiện đại, sang trọng cùng hệ thống trang bị tiện nghi cao cấp, xứng tầm lựa chọn cho những khách hàng đề cao giá trị thực dụng và bền vững.

Ngoài New Carnival Hybrid, các mẫu SUV đô thị như Kia Carens, Kia Seltos và Kia Sonet cũng được áp dụng chương trình ưu đãi kép bao gồm giảm giá trực tiếp cùng quà tặng voucher dịch vụ (tùy phiên bản). Đây không chỉ là cơ hội sở hữu xe với chi phí tối ưu hơn mà còn giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể trong quá trình sử dụng lâu dài.

Kia Seltos - Mẫu smart SUV được trang bị nhiều công nghệ và tiện nghi hiện đại (Ảnh: Kia Việt Nam).

Nổi bật nhất là Kia Seltos với tổng ưu đãi lên đến 60 triệu đồng, đưa giá bán sau ưu đãi chỉ từ 579 triệu đồng. Mẫu xe chinh phục khách hàng nhờ thiết kế trẻ trung, đậm chất SUV, không gian nội thất rộng rãi, trang bị công nghệ, tiện nghi hiện đại, phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển đô thị và những chuyến đi dài cuối tuần.

Kia Sonet - Mẫu SUV đô thị năng động và linh hoạt phù hợp cho khách hàng mua xe lần đầu (Ảnh: Kia Việt Nam).

Kia Sonet - mẫu xe có doanh số hàng đầu phân khúc, nhận tổng ưu đãi lên đến 35 triệu đồng, giá sau ưu đãi chỉ từ 480 triệu đồng. Là mẫu SUV linh hoạt, Sonet ghi điểm nhờ kiểu dáng năng động, gầm cao phù hợp địa hình đô thị, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành hợp lý, là lựa chọn phù hợp cho khách hàng trẻ hoặc gia đình nhỏ mua xe lần đầu.

Kia Carens - Mẫu xe SUV 7 chỗ hiện đại với không gian nội thất rộng rãi hàng đầu (Ảnh: Kia Việt Nam).

Trong khi đó, Kia Carens được ưu đãi giảm giá 30 triệu đồng. Với thiết kế SUV hiện đại, không gian nội thất 7 chỗ ngồi rộng rãi hàng đầu phân khúc và nhiều tiện nghi phục vụ gia đình, mẫu xe mang đến giải pháp di chuyển thoải mái, an toàn cho những chuyến đi đông người, đồng thời vẫn đảm bảo sự linh hoạt khi vận hành trong thành phố.

Các mẫu xe còn lại của Kia đều nhận được ưu đãi giá với mức cao nhất lên đến 90 triệu đồng hoặc quà tặng năm mới voucher dịch vụ.

Chương trình ưu đãi của Kia Việt Nam với chính sách linh hoạt theo từng mẫu xe và phiên bản không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các mẫu SUV Kia đang được yêu thích, mà còn gia tăng giá trị sở hữu nhờ chi phí đầu tư ban đầu hợp lý cùng lợi ích sử dụng bền vững về lâu dài.

Nổi bật trong đó là mẫu xe New Carnival Hybrid, đang được đông đảo khách hàng yêu thích và lựa chọn nhờ lợi thế về chi phí vận hành và giá trị sử dụng thực tế mà mẫu xe mang lại.

Kia Việt Nam mang đến sự an tâm cho người dùng với chính sách bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000km cho các mẫu xe Kia, cùng bảo hành pin 7 năm đối với các dòng xe Hybrid, đồng hành cùng khách hàng giúp người dùng an tâm trải nghiệm và gắn bó bền bỉ trong suốt hành trình sử dụng xe.