Ưu đãi dịp cuối năm mang đến cơ hội sở hữu VF 7 Eco

VF 7 Eco là mẫu C-SUV có giá niêm yết 789 triệu đồng. Tuy nhiên, trong tháng 12, với hàng loạt chính sách ưu đãi hội tụ trong cùng một thời điểm, người mua có thể sở hữu VF 7 Eco với mức lăn bánh dưới 700 triệu đồng.

Cụ thể, khách hàng được hưởng ưu đãi 4% từ chương trình "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" lần 3, hỗ trợ từ 50 đến 75 triệu đồng (tùy tỉnh thành) khi đổi từ xe xăng sang xe điện. Riêng trong tháng 12, khách hàng mua VinFast VF 7 Eco còn nhận được 2 năm bảo hiểm (có thể quy đổi ra tiền mặt) trị giá 15 triệu đồng.

VF 7 Eco là mẫu C-SUV nổi bật trong phân khúc (Ảnh: VinFast).

Nhiều khách hàng tính toán, tổng cộng ưu đãi bằng tiền mặt của VF 7 Eco thời điểm hiện tại lên tới hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn nhận được quà tặng trị giá 35 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TPHCM.

Bên cạnh đó, lợi thế của xe điện là lệ phí trước bạ 0 đồng, giúp chủ xe tiết kiệm thêm gần trăm triệu đồng.

Vận hành mạnh mẽ, khoang xe rộng rãi, an toàn, tiết kiệm

Nếu lợi thế về giá giúp VF 7 Eco có lợi thế trên thị trường, thì những gì mẫu xe này mang lại về trải nghiệm sản phẩm lại đủ sức thuyết phục người tiêu dùng đang quan tâm phân khúc C-SUV.

Cụ thể, về vận hành, VF 7 Eco được trang bị động cơ điện với công suất 130 kW (174 mã lực), mô-men xoắn 250 Nm. Theo reviewer (người sản xuất nội dung trải nghiệm, đánh giá) Phương Cào Xe, đây chính là những thông số mang đến sự thú vị của VF 7 bản Eco, một khối động cơ mạnh vừa đủ để tạo ra một cảm giác lái ấn tượng cho người dùng.

“Nếu là người thích lái và thích cảm giác thể thao, VF 7 Eco là chiếc xe phù hợp với cá tính của bạn”, reviewer Phương Cào Xe khẳng định.

VF 7 Eco có chiều dài cơ sở lên tới 2.840 mm (Ảnh: VinFast).

Một lợi thế khác của VF 7 Eco nằm ở kích thước. Với chiều dài cơ sở lên tới 2.840 mm, VF 7 Eco mang lại không gian nội thất rộng rãi, đặc biệt ở hàng ghế thứ hai. Đây cũng là điểm yếu mà nhiều đối thủ C-SUV truyền thống gặp khó khăn trong việc khắc phục.

Theo anh Phùng Thế Trọng (kênh Xế Cộng), VF 7 đã giải quyết bài toán này gọn gàng, mang đến “chất gia đình” cho một chiếc xe thể thao. “Không gian của VF 7 Eco rộng rãi hơn hẳn và mang lại cảm giác sang trọng hơn. Như nhà mình có em bé với vợ ngồi sau rất thoải mái”, anh Trọng nói.

Ở góc độ khác, theo reviewer Phương Cào Xe, yếu tố khiến VF 7 Eco ghi điểm mạnh mẽ với người dùng còn là chi phí nuôi xe tiết kiệm khi VinFast đang áp dụng chính sách sạc miễn phí đến hết tháng 6/2027, chi phí năng lượng của mẫu C-SUV này là bằng 0 trong 1,5 năm nữa.

Ngoài ra, chính sách bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km, cùng mạng lưới trạm sạc V-Green phủ khắp từ thành thị, nông thôn, hệ thống 350 xưởng dịch vụ của VinFast cũng mang lại sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng xe. Với nhiều người dùng, đây chính là nền tảng vững chắc giúp họ tự tin chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Tổng hòa giữa mức giá hợp lý, vận hành mạnh mẽ, không gian rộng rãi, trang bị an toàn dồi dào, cũng như chi phí sử dụng tiết kiệm tối đa, VF 7 Eco đã chứng minh vị thế trong phân khúc C-SUV.