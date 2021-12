Tương lai về một Hà Nội xanh đã gần ngay trước mắt

Dân trí Tháng 12/2021, Vinbus chính thức lăn bánh trên mọi nẻo đường Thủ đô và đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng. Sự kiện này được kì vọng sẽ thay đổi thói quen đi lại của người dân, hướng đến một tương lai xanh bền vững.

Xe buýt xanh vì cộng đồng và môi trường

Trên các trang mạng xã hội và diễn đàn những ngày gần đây, nhiều bạn trẻ hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc check-in trải nghiệm vi vu quanh thành phố Hà Nội với chiếc xe buýt điện VinBus đầu tiên tại Việt Nam. Các bài đăng đều nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ cộng đồng, thậm chí có những video đạt hàng trăm ngàn view.

Ở Hà Nội trước đây, nếu không có xe máy cá nhân thì vẫn có đến 58% người dân chọn đi xe ôm hoặc xe đạp; 12% chọn xe hơi và gần 15% chọn taxi chứ không chọn xe buýt - theo một khảo sát do TS Nguyễn Hữu Nguyên - Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam thực hiện. Khi được hỏi về lý do không chọn xe buýt, nhiều người trả lời vì chật, phải chen chúc, không chịu được mùi xăng...

Những khách hàng đầu tiên của VinBus.

VinBus ra đời đã giải quyết những bất cập của xe buýt thông thường. Khi bước lên xe, hành khách sẽ cảm nhận được sự niềm nở từ bác tài và phụ xe. Không còn phải e ngại cảm giác say xe, loại bỏ mùi xăng dầu khó chịu, VinBus vận hành một cách êm ái và chạy hoàn toàn bằng điện. Đồng thời, VinBus được trang bị hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách. Bên cạnh hình thức thanh toán truyền thống bằng tiền mặt, khách hàng có thể lựa chọn sử dụng thẻ hoặc ngân hàng điện tử để trả tiền vé.

Đặc biệt, VinBus trang bị chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống hỗ trợ người khuyết tật, người già, phụ nữ mang thai, trẻ em... Tính năng này khiến việc di chuyển của người khuyết tật trở nên dễ dàng hơn, giúp họ hòa nhập với cộng đồng.

Với những khác biệt nổi trội, VinBus được kì vọng sẽ thay đổi "văn hóa xe buýt", mang đến trải nghiệm xanh cho người dân, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn, kiến tạo giao thông xanh tại Việt Nam. Đây như một cú hích để nâng cấp hệ thống TOD của thành phố, mang đến cơ hội mới trong phát triển đô thị, thu hút các nguồn lực để xây dựng hạ tầng, phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tương lai xanh cho đô thị

Sự khởi đầu của VinBus có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình hệ thống hóa đô thị xanh của hai dự án Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm). Đây đều là những "thành phố xanh" được thiết kế và quy hoạch đồng bộ từ hạ tầng giao thông tới những tiện ích phục vụ cộng đồng.

Với quy mô tới 420ha, Vinhomes Ocean Park sử dụng đến 80% quỹ đất để kiến tạo các mảng xanh và tiện ích công cộng, nổi bật là biển hồ nước mặn và hồ nước ngọt cát trắng lớn nhất thế giới. Tại "Quận Ocean", cư dân có thể nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần với hơn 700 máy tập gym ngoài trời, 150 sân thể thao đa dạng phong cách, bể bơi chuẩn Olympic hơn 2000m2 cùng 60 sân chơi trẻ em và sân vận động liên hoàn.

Vinhomes Smart City - "Thành phố xanh phía Tây" ở Hà Nội.

Trong khi đó, Vinhomes Smart City lại mang chuẩn mực sống quốc tế tới cộng đồng cư dân từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với quy mô 280ha và mật độ xây dựng chỉ 14,7%, Vinhomes Smart City tập trung xây dựng khoảng xanh đẳng cấp cho cư dân, ấn tượng nhất là bộ ba công viên liên hoàn rộng 16,3ha. Cuộc sống tràn đầy năng lượng được nối tiếp với Sportia Park cùng hệ thống hơn 1000 máy tập đa dạng. Mỗi cuối tuần, cả gia đình đi dã ngoại tại công viên mang phong cách xứ anh đào Zen Park. Với Central Park, cư dân dạo bộ hay đạp xe ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành từ hồ điều hòa rộng 4,8ha.

Không chỉ dừng lại ở kiến tạo cảnh quan xanh, Vinhomes khuyến khích cư dân sử dụng các phương tiện thân thiện môi trường bằng những hoạt động thiết thực. Mới đây, Vinhomes ra mắt chương trình "Thẻ xanh chào ngày mới" - đặc quyền dành riêng cho cư dân tại hai đại đô thị Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City (Hà Nội). 30.000 voucher trị giá 10 triệu đồng được dành tặng cho mỗi hộ gia đình tại hai khu đô thị để mua các dòng xe máy điện của VinFast. Chương trình được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong hành trình chuyển hóa thói quen sử dụng phương tiện giao thông phát thải của người dân.

Những mẫu xe máy điện trẻ trung, hiện đại của VinFast.

Đồng thời, VinFast đã giải được bài toàn hóc búa về vấn đề pin sạc của xe máy điện bằng hệ thống trạm sạc đồng bộ phủ khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Đây cũng là hệ sinh thái sạc pin cho xe điện lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Nhờ vậy khách hàng sử dụng phương tiện xe máy điện, xe ô tô điện an tâm chinh phục mọi nẻo đường.

Như vậy, cùng với buýt xanh VinBus, Vinhomes đã lan tỏa "vùng xanh di động" cùng xe máy điện VinFast, góp phần giảm thiểu khói bụi ô nhiễm tại khu đô thị, tạo nên các "vùng xanh hạnh phúc" trên toàn quốc. Qua chương trình, Vinhomes mong muốn phát triển và tạo lập nên một kỷ nguyên xanh - tương lai xanh bền vững cho thế hệ mai sau.

Trường Thịnh