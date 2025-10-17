Từ đam mê khám phá đến trải nghiệm an tâm cùng VinFast VF 8

“VF 8 lái nhàn, thích hợp chạy đường dài”

Năm 2023, anh Hùng quyết định đổi xe. Thời điểm đó, anh cũng tham khảo nhiều mẫu, nhưng không thấy ưng ý. Vốn là người đam mê xe và thích thử nghiệm những điều mới mẻ nên anh quyết định chọn VF 8, một mẫu xe rộng rãi, quãng đường di chuyển dài và chi phí sở hữu hợp lý.

“Ngày đầu mở cửa xe, tôi nhìn nội thất VF 8 là mê. Không gian thoáng, màn hình lớn, chạy êm và nhẹ nhàng”, anh Hùng kể lại.

Với chiều dài cơ sở lớn, VF 8 mang lại sự thoải mái. Vợ anh đánh giá xe di chuyển êm, không gian nội thất phù hợp gia đình có con nhỏ.

VF 8 được người dùng đánh giá cao (Ảnh: VinFast).

Sau thời gian trải nghiệm, anh Hùng đánh giá cảm giác lái VF 8 khác biệt, xe nặng nhưng đầm chắc, ổn định. Trên đường trường, xe vận hành êm và ít mệt.

“VF 8 sinh ra để chạy đường dài, lái nhàn nhờ có nhiều công nghệ hỗ trợ. Hành khách cũng cảm thấy dễ chịu”, anh Hùng nhận xét. Dùng xe được khoảng 2 năm, anh đã đưa VF 8 tới Phan Thiết, Đà Lạt và thường xuyên lái về quê vợ.

“Đi xe điện đường dài không bất tiện như nhiều người nghĩ, trạm sạc hiện đã phủ rất rộng. Quan trọng là phải tính toán cung đường và trạm sạc trước hành trình”, anh Hùng chia sẻ.

Được cứu nguy nhờ hệ thống phanh tự động khẩn cấp

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong 15.000km của anh Hùng là một đêm tháng 7, trên hành trình từ quê vợ về TPHCM. Xuất phát muộn khoảng 23-24h, khi đến Long Thành khoảng 2h, anh đã rất buồn ngủ nhưng vẫn chủ quan, muốn chạy cố 70km còn lại để kịp về nhà.

Tuy nhiên, anh Hùng đã ngủ gật lúc nào không hay. Trong khoảnh khắc mơ màng, bất chợt xe thắng gấp. Anh Hùng bừng tỉnh choàng dậy, giật mình khi trước mắt là chiếc xe tải án ngữ ngay trước mắt.

“Chỉ vài giây nữa thôi, nếu hệ thống ADAS trên VF 8 xử lý chậm, chắc chắn sẽ xảy ra va chạm. May mắn là hệ thống phanh khẩn cấp của xe đã can thiệp kịp thời, để cứu mạng tôi”, anh Hùng kể lại.

Anh Hùng cho biết từ trước tới nay, bản thân anh vốn cẩn thận khi lái xe ban đêm, nhưng tình huống này khiến anh nhận ra công nghệ an toàn chủ động không chỉ là tính năng để quảng bá, đó là yếu tố thực sự có thể cứu mạng người lái.

“Không ai muốn thử cảm giác ấy thêm lần nữa, nhưng nếu phải đi xa, tôi và gia đình vẫn sẽ yên tâm hơn khi biết chiếc xe luôn âm thầm bảo vệ mình”, anh Hùng chia sẻ.

Ngoài tính năng phanh tự động khẩn cấp, anh Hùng cũng đánh giá cao VF 8 khi có số lượng trang bị hỗ trợ lái hàng đầu trong phân khúc. Các tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo tiền va chạm… đều hỗ trợ đáng kể cho người lái mới.

VF 8 sở hữu nhiều tính năng hữu ích hỗ trợ người lái (Ảnh: VinFast).

Trong hai năm sử dụng VF 8, anh Hùng chưa gặp hỏng hóc giữa đường. “Tôi thấy VF 8 vận hành bình thường, dễ chịu”, anh Hùng nói. Anh đánh giá cao những cải tiến gần đây của VinFast, nhất là khi sử dụng pin CATL giúp khối lượng xe nhẹ hơn và tích hợp thêm công nghệ.

Anh Hùng cũng là một trong các thành viên hoạt động nhiệt tình trong các hội nhóm VF 8, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sử dụng xe cho mọi người. Theo anh Hùng, nhiều khách hàng Việt chưa hiểu hết về xe điện nên đôi khi còn bỡ ngỡ trong khi sử dụng.

“Điển hình là việc sạc xe, nhiều người không biết xe mình là VF 3, VF e34 hay VF 5 chỉ cần sạc ở trụ 60 kW nhưng lại xếp hàng ở trụ 120 kW khiến thời gian bị kéo dài không cần thiết”, anh Hùng phân tích. Bởi vậy, vị chủ xe khuyên người dùng xe điện nên chủ động tìm hiểu kỹ về cách sử dụng, cách sạc cũng như bảo dưỡng xe.