Trung Quốc: Các hãng xe mạnh tay xử lý tài khoản bôi nhọ xe điện

Trang CarNewsChina đã xác minh bảng xếp hạng này thông qua hồ sơ tòa án công khai, tuyên bố từ doanh nghiệp và các thông báo pháp lý.

Nhiều tài khoản mạng xã hội bị hãng xe khởi kiện

Trong số các thương hiệu được nhắc tới, BYD đứng đầu xét theo tổng giá trị bồi thường công khai. Theo hồ sơ tòa án và các thông báo chính thức, BYD chủ yếu khởi kiện 7 tài khoản blogger, với tổng số tiền yêu cầu bồi thường lên tới 6,9 triệu nhân dân tệ (tương đương 1,02 triệu USD).

BYD thường xuyên kiện các blogger tại Trung Quốc liên quan đến xe điện (Ảnh: Global Times).

Một số hãng xe điện lớn khác của Trung Quốc, như HIMA, Nio và Xpeng, cũng tiến hành kiện tụng các nhà sáng tạo nội dung, nhưng mức bồi thường công khai thấp hơn.

Phần lớn các vụ kiện liên quan đến BYD bắt nguồn từ video và bài đăng trên mạng xã hội đề cập đến độ an toàn của pin Blade, hệ thống hybrid cắm sạc, độ bền pin, khả năng quản lý nhiệt hoặc các nghi vấn về chất lượng xe.

Nhiều phán quyết của tòa án xác định đây là các vụ việc liên quan đến hành vi bôi nhọ thương mại và cạnh tranh không lành mạnh, xuất phát từ việc phát tán thông tin bị cho là bịa đặt hoặc chưa được kiểm chứng.

Một trong những vụ việc gây chú ý nhất liên quan đến tài khoản blogger “Long Ge Jiang Dian Che”, được điều hành bởi một nhà sáng tạo nội dung họ Lưu, chuyên về sửa chữa xe.

Tài khoản này từng đăng tải nhiều video bàn về pin Blade và hệ thống hybrid của BYD trước khi vướng vào hàng loạt vụ kiện từ BYD, Aito (HIMA) và Xpeng.

Ngày 16/5, blogger này đã đăng video xin lỗi công khai sau phán quyết phúc thẩm trong vụ kiện với BYD. Theo bản án, người này phải bồi thường 2 triệu nhân dân tệ (294.118 USD), đồng thời tòa xác định một số nội dung tranh chấp cấu thành hành vi bôi nhọ thương mại và cạnh tranh không lành mạnh.

Ngoài ra, các phán quyết và thỏa thuận dàn xếp khác liên quan đến cùng blogger này cũng dẫn tới việc bồi thường cho Aito (HIMA) và Xpeng.

Cụ thể, Aito (HIMA) đã giành chiến thắng sơ thẩm trong vụ kiện tài khoản “Wo Shi Da Bin Tong Xue” (Da Bin). Theo phán quyết ngày 11/2, tòa án cho rằng các bài đăng của tài khoản này đã vượt quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận hợp pháp và thể hiện rõ ý đồ ác ý.

Bản án buộc bị đơn bồi thường 1,5 triệu nhân dân tệ (220.588 USD), theo trang ifeng.

Nio từng theo đuổi một vụ kiện kéo dài nhằm vào blogger “Xiao Niu Shuo Che” (tên thật Gu Yubo). Tòa án yêu cầu tài khoản này phải đăng lời xin lỗi công khai liên tục trong 90 ngày, đồng thời bồi thường hơn 600.000 nhân dân tệ (88.235 USD). Theo trang Sina, sau khi phán quyết được thi hành, tài khoản này đã bị cấm vĩnh viễn trên nhiều nền tảng.

Trong khi đó, vào ngày 17/9/2025, Xpeng giành chiến thắng sơ thẩm tại Tòa án Internet Quảng Châu trong vụ kiện liên quan đến blogger “Long Ge” và công ty mẹ Beijing Managedian Technology Co., Ltd.

Tòa xác định tài khoản này đã phát tán nội dung ác ý, không đúng sự thật dưới hình thức các video hướng dẫn sửa chữa xe điện, qua đó xâm phạm quyền danh dự và uy tín của Xpeng. Bản án yêu cầu gỡ bỏ nội dung bôi nhọ, đăng lời xin lỗi công khai và bồi thường 100.000 nhân dân tệ (14.706 USD), theo Sina.

Tranh cãi về pin và các video "mổ xẻ" kỹ thuật

Các vụ kiện diễn ra trong bối cảnh tranh luận trực tuyến ngày càng gay gắt xoay quanh pin xe điện, hệ thống sạc và quy trình thử nghiệm “mổ xẻ” pin.

Mới đây, một video tháo rời pin Blade gồm 170 cell sau bài thử đóng băng kéo dài 40 giờ đã làm dấy lên tranh cãi. Nhóm kỹ thuật sau đó phải lên tiếng bảo vệ quy trình tháo dỡ kéo dài 8 giờ, sau khi xuất hiện các ý kiến chỉ trích trên mạng về phương pháp thử nghiệm cũng như kết luận rút ra từ quá trình phân tích.

Những tranh cãi này cũng liên quan tới tài khoản “Cai Shen Dao”, vốn thu hút sự chú ý trong cộng đồng xe điện Trung Quốc vì thường xuyên đăng tải nội dung chỉ trích công nghệ pin của BYD và thực hiện các bài so sánh giữa các nhà sản xuất pin.

Các cáo buộc trên mạng cho rằng tài khoản này có liên hệ với một nhà cung cấp pin đối thủ hiện vẫn chưa được xác minh, và cũng chưa từng xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ tố tụng nào.

Trên thị trường xe điện Trung Quốc, các hãng xe nội địa ngày càng mạnh tay hơn trong việc xử lý thông tin sai lệch, hành vi bôi nhọ thương mại và các tranh chấp danh tiếng trên không gian mạng khi cạnh tranh trở nên khốc liệt.