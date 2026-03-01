Các hãng xe Trung Quốc xuất khẩu nhiều hơn bán trong nước

Trong tháng 2, BYD - nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới - lần đầu tiên bán nhiều xe ở thị trường nước ngoài hơn thị trường nội địa, phản ánh xu hướng các hãng xe điện Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng toàn cầu khi doanh số trong nước chững lại.

“Bị bóp nghẹt bởi sự cạnh tranh gay gắt ở thị trường nội địa, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đang chuyển trọng tâm sang thị trường toàn cầu”, ông David Zhang, Tổng thư ký Hiệp hội Kỹ thuật Xe thông minh quốc tế có trụ sở tại Thượng Hải, nhận định.

Các nhà sản xuất xe điện hàng đầu như BYD, Great Wall Motor (GWM) và Chery đang bán được nhiều xe ở thị trường nước ngoài hơn trong nước (Ảnh minh họa: SCMP).

BYD đã bán 100.600 xe ở thị trường nước ngoài trong tháng 2, chiếm 53% tổng doanh số, theo báo cáo nộp lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc).

Dù xuất khẩu tăng mạnh 50%, tổng doanh số của hãng giảm 41% so với cùng kỳ năm trước, do doanh số tại Trung Quốc đại lục giảm 65%.

Great Wall Motor (GWM), một hãng xe lớn khác của Trung Quốc, cũng ghi nhận doanh số ở nước ngoài lần đầu tiên vượt doanh số nội địa trong tháng 2. Trong tổng số 72.594 xe đã bán ra trong tháng trước, có 42.679 chiếc (59%) được tiêu thụ ở thị trường nước ngoài.

Đã có doanh số ở nước ngoài vượt doanh số trong nước từ năm ngoái, nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất Trung Quốc - Chery Automobile - ghi nhận 116.725 xe bán ra ở thị trường nước ngoài trong tháng 2, chiếm tới 80% tổng doanh số.

Geely Auto - hãng xe lớn thứ hai Trung Quốc - đã tăng hơn gấp đôi lượng xe xuất khẩu trong tháng 2 lên 60.879 chiếc, trong khi tổng doanh số tăng nhẹ 0,6%. Trong tháng trước, khoảng 70% xe của Geely vẫn được tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), xuất khẩu ô tô của nước này trong tháng 1 tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh số nội địa giảm 15%. Tổng doanh số trong tháng 2 đạt 2,35 triệu xe; trong đó có 71% bán trong nước và phần còn lại được xuất khẩu.

Trong cuộc chiến giảm giá để tranh giành thị phần, phần lớn nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vẫn chưa có lãi và thường phải bán xe dưới giá thành. Trong số gần 50 nhà sản xuất xe điện tại Trung Quốc, chỉ một số ít, như BYD và Leapmotor, có lãi.

Bên cạnh nỗ lực của chính phủ trong việc ngăn chặn tình trạng bán xe dưới giá thành để tranh giành thị phần trong nước, Trung Quốc cũng đang đối mặt với tình trạng sức mua suy giảm, khi người dân thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm.

Theo số liệu chính thức, doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 12 chỉ tăng 0,9% - mức thấp nhất trong ba năm. Chi tiêu cho ô tô giảm 5%.

Trong tháng 1, các ngân hàng như UBS và Deutsche Bank dự báo doanh số ô tô tại Trung Quốc có thể giảm 2-5% do tình trạng dư thừa công suất và việc chính phủ dừng các chương trình hỗ trợ.

Trong vài năm gần đây, các hãng xe Trung Quốc đã gia tăng bán hàng ở nước ngoài thông qua nhiều con đường khác nhau, từ xây dựng nhà máy, mở đại lý cho tới hợp tác trực tiếp với nhà phân phối địa phương, theo bà Tian Tian - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Đại lý Ô tô Trung Quốc.

BYD đã xây dựng nhà máy ở nước ngoài đầu tiên tại Thái Lan vào năm 2024 và đang xây dựng cơ sở sản xuất đầu tiên tại châu Âu, đặt ở Hungary. Nhà máy này dự kiến bắt đầu sản xuất trong quý II.

Bà Tian dự đoán xuất khẩu ô tô của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh, trong khi doanh số nội địa năm nay chỉ tăng ở mức một chữ số.

Bà cho rằng sự chững lại gần đây của doanh số nội địa một phần do yếu tố mùa vụ quanh Tết Nguyên đán, cộng với các thay đổi chính sách liên quan đến trợ cấp và hoàn thuế cho người tiêu dùng.

Theo bà, nhiều khách hàng tiềm năng có thể đang chờ xem chính quyền địa phương sẽ triển khai các chính sách này ra sao.

Trong khi đó, thị trường ô tô đã qua sử dụng của Trung Quốc lần đầu tiên ghi nhận hơn 20 triệu giao dịch. Năm ngoái, các hãng xe Trung Quốc bán tổng cộng 34,4 triệu xe mới, trong đó 7,1 triệu xe được tiêu thụ ở nước ngoài.