Tranh cãi xoay quanh một tình huống giao thông kỳ lạ

Tình huống được cho là xảy ra ở Trung Quốc (Nguồn video: OFFB).

Sau khi xem clip trên, nhiều người cho rằng tài xế của chiếc xe đa dụng đã cố ý mở cửa xe để cản đường ô tô phía sau, tiện cho việc chen hàng.

"Lái xe bao năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy kiểu xi-nhan 'bằng cơm' như thế này. Sáng tạo, nhưng khó áp dụng quá", một cư dân mạng hài hước nhận xét.

"Lấn làn kiểu mới", một người khác bình luận.

"Không may gặp phải ông tài xế phía sau thiếu quan sát hoặc nóng tính có khi chen đường hàng thì lại gãy cửa xe", một người khác bình luận.

Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng nếu quan sát kỹ sẽ thấy có em nhỏ ngồi trong lòng tài xế, có thể bé nghịch mở cửa nên bác tài loay hoay xử lý, gây ra tình huống tưởng như cố ý tranh làn đường.

Nếu đúng như vậy, đây không còn là câu chuyện văn hóa giao thông, mà là an toàn giao thông.

Đã có không ít tình huống nguy hiểm xảy ra khi người lớn không để trẻ nhỏ ngồi trên ghế dành riêng và cài dây an toàn, thậm chí còn chiều trẻ bằng cách đặt ngồi trên lòng lúc lái xe. Chỉ một tích tắc hiếu động của trẻ, như nghịch vô lăng hay mở chốt cửa, có thể dẫn tới những tai nạn đau lòng.

Hồi cuối năm ngoái ở Nghệ An đã có trường hợp một cháu bé 14 tháng tuổi bị vỡ tim, dập phổi do được đặt ngồi trong lòng tài xế, phía trước vô lăng ô tô, không may người lái đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe mất lái đâm vào tường.

Các nghiên cứu đã chỉ rằng vị trí ngồi an toàn nhất cho trẻ dưới 12 tuổi là ghế giữa phía sau, nếu có dây an toàn đầy đủ. Trong trường hợp vị trí ghế giữa phía sau không có dây an toàn, nên cho trẻ ngồi ở bên phải với xe tay lái thuận và bên trái với xe tay lái nghịch.

Riêng với trẻ dưới 2 tuổi cần được đặt ngồi trong ghế quay mặt về phía sau của xe.

Đối với giả thiết đầu tiên, trên thực tế, đã có một số trường hợp tài xế cố tình mở cửa xe để tranh làn đường, và đã có tài xế phía sau cũng cố ý đâm gãy cánh cửa xe để cảnh cáo, như tình huống trong clip dưới đây.