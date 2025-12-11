Toyota Yaris Cross 2025: SUV đô thị hàng đầu doanh số phân khúc B-SUV

Trong năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt ở phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ (B-SUV) khi nhiều mẫu xe mới liên tục ra mắt và thu hút sự quan tâm của người dùng.

Giữa “cuộc đua” này, mẫu Toyota Yaris Cross tiếp tục là một điểm sáng khi không chỉ thu hút khách hàng bằng các chương trình ưu đãi hấp dẫn mà còn bằng một loạt các sự kiện, hoạt động trải nghiệm thực tế.

Những nỗ lực này thể hiện rõ chiến lược “lắng nghe và chiều lòng khách hàng” của Toyota, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho mẫu xe vốn luôn được kỳ vọng cao tại thị trường Việt Nam.

Dẫn chứng cho sức hút của Yaris Cross trong năm 2025 là kết quả doanh số liên tục khả quan mà mẫu SUV đô thị này đạt được. Trong tháng 11, Yaris Cross duy trì vị trí dẫn đầu doanh số của Toyota Việt Nam với 1.720 xe được giao tới khách hàng, tiếp tục chứng minh sức hấp dẫn ổn định của mẫu xe này trong danh mục sản phẩm của hãng.

Dù chưa hết năm 2025, Toyota đã bán được hơn 13.200 chiếc Yaris Cross, một con số vượt qua tổng số doanh số cả năm 2024. Đây là một bước tiến nổi bật đối với một mẫu xe ra mắt thị trường hai năm.

Yaris Cross tiếp tục là điểm sáng phân khúc B-SUV (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Một yếu tố không thể bỏ qua trong câu chuyện thành công của Yaris Cross 2025 là chuỗi các chương trình khuyến mại hàng tháng được triển khai rộng khắp.

Toyota Việt Nam phối hợp cùng các đại lý, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) nhằm đưa ra các gói hỗ trợ tài chính, giảm 50% lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm thân vỏ, chương trình “0 đồng” và các chính sách thu hút khác nhằm giúp khách hàng dễ tiếp cận mẫu xe hơn.

Trong giai đoạn cận Tết - thời điểm nhu cầu mua sắm tăng mạnh - các ưu đãi này được duy trì liên tục như một giải pháp kích cầu thiết thực, giúp người mua giảm đáng kể chi phí ban đầu.

Trong bối cảnh chi phí sở hữu ô tô vẫn là một trong những mối bận tâm hàng đầu của người mua, hành động ấy không chỉ giúp tăng sức hút sản phẩm mà còn phản ánh tinh thần nhạy bén trước nhu cầu thực tế thị trường của Toyota trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt.

Doanh số Yaris Cross tiếp tục tăng trưởng (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Bên cạnh đó, Toyota cũng chú trọng đến các sự kiện lái thử và trải nghiệm thực tế dành cho khách hàng trên quy mô toàn quốc, tăng cơ hội cho khách hàng được cảm nhận trực tiếp hiệu năng vận hành, sự thoải mái trên hành trình đô thị và ngoại ô, cũng như những trang bị an toàn hiện đại mà Yaris Cross sở hữu.

Chị Minh Anh (32 tuổi, Hà Nội), một trong những khách tham dự sự kiện Toyota Hybrid Electric ngày 16/11 tại AEON Mall Hà Đông, chia sẻ rằng trải nghiệm lái thử Yaris Cross Hybrid đã giúp chị có cái nhìn rõ hơn về khả năng vận hành của mẫu xe này.

“Trước đây tôi chỉ đọc thông tin trên mạng, nhưng khi trực tiếp lái thử thì mới thấy xe tăng tốc mượt, vào cua chắc và hầu như không nghe tiếng động cơ khi chạy ở chế độ điện. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là cảm giác xe rất nhẹ nhưng lại đầm, phù hợp để di chuyển trong phố hằng ngày. Sau buổi trải nghiệm, tôi hiểu vì sao nhiều người nói Yaris Cross chạy tiết kiệm và dễ lái”, chị Minh Anh chia sẻ.

Yaris Cross HEV thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng tham gia sự kiện (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Chị Minh Anh cho biết thêm rằng sự kiện được tổ chức chuyên nghiệp, có người hướng dẫn đồng hành và giải đáp mọi thắc mắc về xe trong suốt quá trình lái thử, giúp người mới nhanh chóng làm quen công nghệ hybrid.

Ngoài phần trải nghiệm thực tế, chương trình còn tạo không khí vui vẻ với các trò chơi tương tác, khu VR an toàn và khu chơi dành cho trẻ em.

“Tôi đăng ký lái thử và hoàn thành đường lái rất nhanh, sau đó còn nhận được một cặp vé xem phim và quà tặng sự kiện. Cảm giác như được ‘thưởng nóng’ nên cả gia đình tôi đều rất hào hứng. Đây đúng là một hoạt động cuối tuần vừa vui vừa hữu ích”, chị Minh Anh cho biết.

Việc nhấn mạnh yếu tố người dùng trong câu chuyện Yaris Cross là minh chứng cho việc Toyota chủ động lắng nghe phản hồi thực tế để hoàn thiện dịch vụ và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.

Trong bối cảnh thị trường liên tục xuất hiện các đối thủ mạnh, Yaris Cross vẫn giữ được vị trí vững chắc nhờ sự kết hợp giữa yếu tố sản phẩm phù hợp, chiến lược ưu đãi đúng thời điểm và các trải nghiệm khách hàng hấp dẫn.

Thành công về mặt doanh số của mẫu xe này khi gần kết thúc năm 2025 là một trong những biểu hiện rõ nét nhất của khả năng thích ứng với thị trường đầy biến động.