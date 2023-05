Toyota Vios 2023 lộ diện, quyết đấu Hyundai Accent bằng giá bán

Sau khi giới tư vấn bán hàng hé lộ ngày ra mắt của Toyota Vios 2023 (10/5), một số đại lý đồng loạt đăng poster giới thiệu phiên bản mới của mẫu sedan hạng B này. Thông tin cũng có một số thay đổi so với thời điểm trước, trong đó giá bán dự kiến của Vios 2023 sẽ giữ nguyên ở bản G CVT, còn giá bản E MT và E CVT có khả năng sẽ giảm nhẹ.

Toyota Vios 2023 lộ ảnh chính thức trước thềm ra mắt (Ảnh: Đại lý Toyota).

Toyota Vios 2023 dành cho thị trường Việt Nam chỉ được xem là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) với một số thay đổi về thiết kế và trang bị chứ không phải thế hệ hoàn toàn mới như các quốc gia lân cận. Đây có thể xem là một "may mắn" do thế hệ mới của Toyota Vios đang vướng phải lùm xùm gian lận kiểm tra an toàn nên bị dừng bán tại một số thị trường.

Về thiết kế, tổng thể của Vios 2023 dành cho thị trường Việt Nam vẫn giữ nguyên. Các thay đổi tập trung chủ yếu ở phần đầu xe với mặt ca-lăng góc cạnh cùng lưới tản nhiệt cỡ lớn, giống Toyota Yaris 2023 đã ra mắt Thái Lan. Cụm đèn trước sử dụng thấu kính LED Projector (trên tất cả các phiên bản) thay vì chóa LED, mâm hợp kim vẫn là loại 16 inch nhưng được làm mới, phần đuôi gần như không đổi với cản sau được sơn đen.

Toyota Vios 2023 bị bắt gặp hồi tháng 1/2023 (Ảnh: Minh Hồng).

Nội thất của xe về tổng thể sẽ không có gì thay đổi. Nhìn vào poster được các đại lý đăng tải, có thể thấy tông màu chủ đạo là đen, vô-lăng và bảng đồng hồ phía sau vẫn giữ nguyên, màn hình giải trí là loại mới, đặt nổi và có kích cỡ 9 inch.

Tư vấn bán hàng cho hay không gian bên trong của Vios 2023 sẽ có một số điểm mới như ghế thể thao, lẫy chuyển số và cổng sạc USB cho hàng ghế thứ 2.

Toyota Yaris 2023 xuất hiện tại triển lãm Bangkok International Motor Show 2023 (Ảnh: Carsifu).

Về khả năng vận hành, nhiều khả năng Toyota Vios 2023 vẫn sẽ sử dụng động cơ 1.5L có công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 140Nm do chỉ là bản facelift. Trang bị hộp số là loại số sàn 5 cấp hoặc vô cấp CVT tùy phiên bản, đi kèm hệ dẫn động cầu trước.

Trang bị an toàn của xe có điểm nhấn là cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn đường, độc nhất phân khúc. Đây cũng là 2 tính năng xuất hiện trong gói công nghệ Toyota Safety Sense trên thế hệ mới của Vios.

Toyota Vios hiện đang gặp phải sự cạnh tranh lớn từ Hyundai Accent và Honda City. Tính hết 3 tháng đầu năm 2023, mẫu xe này chỉ bán được tổng cộng 2.195 xe, xếp thứ 3 trong phân khúc sedan hạng B, sau City (2.451 chiếc) và Accent (3.943 xe).