Một số xe Toyota Vios và Yaris bị triệu hồi tại Việt Nam vì lỗi dây đai

Theo thông báo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Toyota Việt Nam (TMV) sẽ triệu hồi một số xe Vios và Yaris do gặp vấn đề liên quan đến cụm dây đai an toàn phía trước. Đáng chú ý, đây không phải lỗi từ khi xuất xưởng, không liên quan tới dây đai nguyên bản theo xe, mà do những xe này đã lắp đặt hàng phụ tùng thay thế tại các đại lý ủy quyền của TMV.

Do đó, chỉ 14 xe nằm trong diện ảnh hưởng, gồm 10 chiếc Vios và 2 chiếc Yaris. Chủ xe có thể đến các đại lý của Toyota trên toàn quốc để được thay thế cụm dây đai an toàn trước mà không mất phí. Thời gian khắc phục khoảng 40 phút cho mỗi xe.

Chương trình triệu hồi để thay thế dây đai an toàn phía trước của Toyota Vios và Yaris sẽ kéo dài từ nay cho đến hết ngày 17/4/2026 (Ảnh: TVN).

Cụm dây đai an toàn phía trước bao gồm bộ thu đai với chức năng hạn chế lực bằng trục xoắn, giúp kiểm soát lực tác động lên người ngồi thông qua dây đai khi bộ thu dây đai này bị khóa do va chạm.

Những dây đai là hàng phụ tùng bán lẻ lắp đặt trên những xe bị triệu hồi không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Cụ thể, trong điều kiện chức năng căng đai được kích hoạt, dây đai có thể kéo dài hơn so với thiết kế từ đó gia tăng khả năng dịch chuyển về phía trước của hành khách, tạo nên nguy cơ bị thương trong trường hợp va chạm mạnh.

Ngày sản xuất Tên xe Mã kiểu xe VIN Ngày thay thế 9/10/2018 Vios NSP151L-EEMRKU RL4B23F33J5051486 31/10/2022 28/1/2019 Vios NSP151L-EEXRKU RL4B23F37K5060547 31/10/2022 16/6/2017 Yaris NSP151L-AHXGKU MR2K29F38H1081398 26/10/2022 23/7/2017 Vios NSP151L-EEXGKU RL4B23F3XK5072501 24/10/2022 25/9/2018 Vios NSP151L-EEMRKU RL4B23F30J5050232 6/10/2022 17/5/2020 Vios NSP151L-EEXGKU RL4B23F3XL5089428 23/9/2022 31/10/2016 Vios NSP151L-BEMRKU RL4B29F35G5004519 1/9/2022 28/12/2018 Vios NSP151L-EEXGKU RL4B23F3XJ5058192 31/8/2022 19/8/2019 Vios NSP151L-EEXGKU RL4B23F3XK5074605 31/8/2022 19/3/2020 Vios NSP151L-EEMRKU RL4B28F33L5087999 27/8/2022 6/7/2020 Vios NSP151L-EEMRKU RL4B28F39L5091085 19/8/2022 19/7/2019 Vios NSP151L-EEMRKU RL4B23F3XK5072305 5/8/2022 16/10/2014 Yaris NCP151L-AHPGKU MR2KW9F38E1076167 19/7/2022 19/3/2020 Vios NSP151L-EEXRKU RL4B28F39L5088008 29/6/2022

Danh sách những chiếc Toyota Vios và Yaris nằm trong đợt triệu hồi này.