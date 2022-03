Toyota Veloz Cross - làn gió mới bừng tỉnh phân khúc MPV đô thị tại Việt Nam

Trái ngược lại với sự sôi động của phân khúc SUV/crossover đô thị, các dòng MPV đô thị dần trở nên nhạt nhòa hơn khi không có sự đổi mới mang tính đột phá trên thị trường. Nhiều gương mặt mới xuất hiện sau khi Toyota Innova nhường sân khiến doanh số bùng nổ nhưng lại chọn tiếp cận khách hàng bằng cách hạ tiêu chuẩn trang bị và sử dụng mức giá hấp dẫn hơn để cạnh tranh. Hộp số 4 cấp, 2 túi khí và sự thiếu vắng nhiều tính năng an toàn… làm mất đi sự hấp dẫn của MPV đô thị.

Khi phân khúc B-MPV đang trở nên trầm lắng, Toyota Veloz Cross xuất hiện như một làn gió mới làm bừng tỉnh toàn thị trường. Mẫu xe gia đình hoàn toàn mới của Toyota đang "làm mưa làm gió" tại Indonesia được đưa về Việt Nam để nâng tầm trải nghiệm MPV đô thị bằng những trang bị lần đầu có mặt trong phân khúc.

Veloz Cross thể hiện vị thế "đàn anh" so với các mẫu xe khác trong phân khúc ngay từ kiểu dáng và những đường nét thiết kế bên ngoài. Với chiều dài 4.475 mm, chiều rộng 1.750 mm, khoảng sáng gầm 205 mm cùng thiết kế góc cạnh và nắp ca-pô kéo dài, mẫu MPV này có nét hầm hố và tính đa dụng của crossover.

Sự hiện đại và nét trẻ trung của Veloz Cross được toát lên từ cụm đèn chiếu sáng LED thanh mảnh, dải LED hậu kéo dài như trên các dòng xe sang, lưới tản nhiệt lớn, những đường viền chrome xuyên suốt thân xe cho đến bộ vành đa chấu kích thước 17 inch phối hai tông màu tương phản. Cách thiết kế này vừa cuốn hút người trẻ, lại vừa đủ lịch lãm và sang trọng đối với khách hàng trung niên.

Ở bên trong, Veloz Cross mang đến sự thực dụng đặc trưng của các dòng xe Nhật Bản nói chung và Toyota nói riêng. Chiếc xe gia đình có không gian nội thất rộng rãi, bố trí 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi có thể di chuyển, gập và ngả linh hoạt để tối ưu cho từng mục đích sử dụng. Khoảng để chân giữa hai hàng ghế lên tới 980 mm và khả năng trượt tới 240 mm là những điểm vượt trội của mẫu xe này so với các đối thủ. Nhờ đó, các thành viên trong gia đình có thể dễ dàng tìm được vị trí ngồi thoải mái nhất.

Không gian nội thất tiện nghi, rộng rãi phục vụ được mọi nhu cầu của gia đình.

Không chỉ thực dụng, trên bản cao nhất của Veloz Cross mới của Toyota còn mang những tiện nghi cao cấp ở bên trong để chiều được những khách hàng khó tính nhất, như màn hình đa thông tin 7 inch sau vô-lăng, màn hình trung tâm 9 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, sạc không dây và phanh đỗ điện tử. Những trang bị đáng chú ý khác trong khoang cabin còn có hệ thống đề nổ bằng nút bấm, điều hòa tự động và hệ thống giải trí với âm thanh 6 loa.

Hành khách trên xe còn có được trải nghiệm êm ái và thư thái nhất trên mọi hành trình nhờ hộp số D-CVT, nền tảng dẫn động cầu trước (FF) cùng hệ thống treo mới, kết hợp động cơ 1.5L có công suất cực đại 105 mã lực và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

Veloz Cross thể hiện đẳng cấp trên so với các đối thủ rõ nhất ở các trang bị an toàn, trong đó nổi bật nhất là các tính năng an toàn tiên tiến trong gói Toyota Safety Sense như cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn đường (LDA), cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (FDA), kiểm soát vận hành chân ga (PMC) và đèn chiếu xa tự động (AHB). Một danh sách dài các tính năng hỗ trợ an toàn trên mẫu B-MPV này còn bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), camera 360 độ cùng 6 túi khí bảo vệ hành khách ở mọi vị trí.

Sở hữu thiết kế và những trang bị áp đảo các đối thủ nhưng Veloz Cross lại được đưa ra giá bán rất phải chăng. Mẫu MPV được Toyota nhập khẩu từ Indonesia có giá khởi điểm chỉ từ 648 triệu đồng và bản cao cấp nhất có giá 688 triệu đồng. Xe có nhiều tùy chọn màu sơn, trong đó màu trắng ngọc trai có giá cao hơn 8 triệu đồng so với các màu còn lại.

Anh Phạm Thành Đạt, một khách hàng đã chờ đợi Veloz Cross từ sự kiện Hey Outside cho đến khi mẫu xe này chính thức ra mắt, cho biết: "Veloz Cross mang đến cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ban đầu là thiết kế, sau là trang bị và cuối cùng là giá bán. Đây là một mức giá cực kỳ hấp dẫn so với những gì mà chiếc xe mang lại. Tôi đã đắn đo lên đời một chiếc MPV để phục vụ gia đình trong gần một năm qua mà chưa có lựa chọn nào ưng ý, cho đến khi biết tới Veloz Cross thì tôi đã biết đây chính là chiếc xe mình tìm kiếm bấy lâu nay rồi".

Để giúp khách hàng an tâm sử dụng Avanza Premio và Veloz Cross dài lâu, Toyota Việt Nam giới thiệu 2 gói gia hạn bảo hành tùy chọn mua thêm cho khách hàng. Gói thứ nhất cho phép mở rộng thời gian bảo hành thêm 1 năm hoặc 25.000 km. Gói thứ 2 tăng thêm 2 năm bảo hành hoặc 50.000 km. Như vậy, tổng thời gian bảo hành tối đa cho 2 mẫu MPV này lên tới 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Khách hàng có thể liên hệ với các Đại lý Toyota toàn quốc để mua gói bảo hành mở rộng này.

Đồng thời, Toyota Việt Nam cũng áp dụng ưu đãi 10% phí bảo hiểm cho dòng xe Veloz Cross và Avanza Premio từ nay đến hết 31/03/2022.

Bên cạnh đó, từ nay đến hết ngày 29/4/2022, Toyota còn hỗ trợ khách hàng mua bộ đôi MPV mới dưới dạng trả góp bằng gói vay tài chính Balloon. Chỉ cần thanh toán trước 110 triệu đồng khi mua Avanza Premio và 130 triệu đồng khi mua Veloz Cross là khách hàng có thể sở hữu những chiếc B-MPV này. Số tiền trả góp hàng tháng trung bình chỉ 6 triệu đến 7 triệu đồng tùy mẫu xe. Lãi suất cố định đặc biệt trong 12 tháng đầu chỉ 6,99%/năm.