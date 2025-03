Toyota lan tỏa tinh thần sống xanh tại sự kiện hưởng ứng Giờ Trái đất 2025

Sống xanh không chỉ là xu hướng

Không dừng lại là một xu hướng nhất thời, "sống xanh" trở thành lối sống quen thuộc và gần gũi trong cuộc sống hàng ngày của người dân và nhất là giới trẻ. Cụm từ "sống xanh" ngày càng trở nên phổ biến, được nhiều thế hệ hưởng ứng tích cực lối sống này.

Giới trẻ chọn sống xanh, hòa mình vào thiên nhiên.

Một khảo sát được thực hiện bởi Q&Me tại Việt Nam với 792 người được hỏi cho thấy người Việt ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí và nước. Trong số đó, 55% số người được hỏi trả lời quan tâm ở mức độ cao đến môi trường và 84% quan tâm nhiều hơn đến môi trường so với cách đây 1 năm.

Sống xanh hiện diện ở tất cả các lĩnh vực đời sống, trong đó, lĩnh vực di chuyển cũng có sự dịch chuyển mạnh với xu hướng điện hóa cũng được nhiều người quan tâm trong những năm gần đây.

Toyota là một trong những hãng xe tiên phong tại Việt Nam với xu hướng chuyển đổi của ngành công nghiệp ô tô khi ra mắt Corolla Cross hybrid - loại xe bao gồm cả động cơ xăng và điện, vào năm 2020. Đại diện Toyota cho biết, đến nay, Toyota có 6 sản phẩm với 7 phiên bản hybrid, doanh số tích lũy đến hết năm 2024 đạt hơn 13.000 xe, ngày càng được khách hàng trẻ yêu thích.

"Không thể phủ nhận, xe điện là tương lai nhưng khi cơ sở hạ tầng còn chưa hoàn thiện thì xe hybrid là giải pháp thiết thực. Tại Việt Nam, xe Toyota Hybrid có thể tiết kiệm tới hơn 50% lượng nhiên liệu so với xe xăng cùng dung tích, góp phần bảo vệ môi trường trong khi người dùng có thể linh hoạt di chuyển mọi địa điểm mà không cần tìm trạm sạc cũng như chờ sạc điện", đại diện Toyota Việt Nam chia sẻ.

Đây cũng là một phần trong cách tiếp cận đa chiều (multi pathway) bên cạnh nhiều hoạt động về môi trường đang được triển khai hướng tới đạt mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 của Toyota.

Toyota lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường đến giới trẻ

Với mong muốn lan tỏa lối sống xanh, hiện thực hóa lối sống này ngay từ những việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, Toyota đồng hành cùng chương trình "Tắt đèn bật ý tưởng", hưởng ứng Giờ Trái đất với thông điệp "Tắt sống nhanh - Bật sống xanh", từ 21/3 đến 22/3.

Bạn trẻ check-in (chụp ảnh) cùng Yaris Cross Hybrid trong sự kiện "Tắt đèn bật ý tưởng".

Tại chương trình năm nay, Toyota mang Yaris Cross Hybrid - mẫu SUV hạng B bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam, trưng bày tại không gian sự kiện. Thiết kế trẻ trung, cá tính cùng sự hiện diện của công nghệ hybrid thu hút sự chú ý và tìm hiểu của rất nhiều bạn sinh viên.

Minh Hoàng, sinh viên trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, chia sẻ: "Tham dự sự kiện này, tôi được biết thêm về một loại phương tiện xanh là xe hybrid. Xe vừa tiết kiệm nhiên liệu lại không cần cắm sạc. Theo tôi đây là một trong những giải pháp xe xanh khả thi dành cho những thành phố đông như Hà Nội".

Cùng thời gian đó, tại TPHCM, trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên 2025, hãng xe Nhật Bản cũng mang thông điệp xanh với quan điểm tiếp cận đa chiều hướng đến phát thải ròng bằng 0 cùng hai xe hybrid là Corolla Cross và Yaris Cross.

Các bạn trẻ trải nghiệm các tính năng an toàn Toyota Safety Sense qua công nghệ thực tế ảo.

Lễ hội Thanh niên là chuỗi các hoạt động văn hóa, ca nhạc, trải nghiệm và talkshow (tọa đàm) đa màu sắc, quy tụ đa dạng các hoạt động trong nhiều lĩnh vực, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại và thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân, đặc biệt các bạn sinh viên ở TPHCM dịp cuối tuần vừa rồi.

Bên cạnh trưng bày hai xe hybrid, Toyota còn mang đến cơ hội trải nghiệm các tính năng an toàn trong gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense qua công nghệ thực tế ảo, thử thách thăng bằng khi dùng "kính say rượu" hay tìm hiểu về xe hybrid thông qua các câu hỏi được thiết kế sinh động trên nền bộ lọc tiktok vui nhộn cùng nhiều phần quà xanh ý nghĩa. Thông qua những trò chơi, Toyota muốn gửi gắm thông điệp tham gia giao thông an toàn, văn minh và có trách nhiệm cho mọi người dân.

Đại diện Toyota Việt Nam chia sẻ cách tiếp cận đa chiều hướng đến trung hòa carbon.

Cùng với đó, tại hội thảo "Tiếp cận đa chiều hướng tới hạ tầng và công nghệ xanh" vào chiều ngày 21/3, đại diện Toyota Việt Nam chia sẻ về mục tiêu cũng như những hành động của Toyota tại Việt Nam nhằm hướng đến trung hòa carbon.

Hội thảo đã được gần 200 bạn sinh viên khối trường kỹ thuật cùng tham gia trao đổi và thảo luận sôi nổi. Tại đây, đại diện Toyota Việt Nam đã giải đáp nhiều câu hỏi về định hướng của Toyota, các sản phẩm xe hybrid hãng đang phân phối cũng như lắng nghe nhiều ý kiến của các bạn sinh viên với góc nhìn trẻ.

Toyota đang nỗ lực lan tỏa tinh thần sống xanh, bền vững bằng những việc làm nhỏ thường ngày đến với mọi khách hàng, nhất là thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.