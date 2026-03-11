Toyota Innova Cross 2.0G: Lựa chọn phù hợp cả doanh nghiệp và gia đình

Sau hơn hai năm gia nhập thị trường Việt Nam, Toyota Innova Cross đã thoát ly hoàn toàn hình bóng của một mẫu MPV thực dụng thuần túy của Innova thế hệ trước.

Việc chuyển mình sang “DNA” mang hơi hướng của một chiếc SUV đô thị hiện đại, kết hợp hài hòa giữa không gian rộng rãi truyền thống và nền tảng công nghệ mới đã mang lại kết quả kinh doanh khởi sắc hơn cho mẫu C-MPV này.

Sự đón nhận từ người tiêu dùng được phản ánh qua doanh số tích lũy năm 2025 đạt 8.096 xe, tăng trưởng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước (theo công bố từ Toyota).

Kết quả này chứng minh Toyota đã đi đúng hướng khi lắng nghe nhu cầu về một mẫu xe an toàn, tiện nghi nhưng vẫn bảo lưu giá trị cốt lõi về sự bền bỉ.

Innova Cross bản G là nước đi chiến lược nhằm tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng (Ảnh: Toyota).

Nhằm đa dạng hóa lựa chọn, Toyota Việt Nam đã đưa ra thị trường phiên bản Innova Cross 2.0G mới. Đây là nước đi chiến lược nhằm tiếp cận tệp khách hàng cá nhân mong muốn một chiếc xe gia đình vừa tầm tài chính, đồng thời cung cấp lựa chọn tối ưu cho các đơn vị kinh doanh vận chuyển đang tìm kiếm sự cân bằng giữa chi phí đầu tư và hiệu quả sử dụng.

Trang bị hiện đại

Ở ngoại thất, Innova Cross 2.0G duy trì phong cách trẻ trung với hệ thống chiếu sáng LED tự động bật/tắt cùng cụm đèn hậu LED hiện đại. Việc duy trì công nghệ chiếu sáng cao cấp trên một phiên bản có mức giá cạnh tranh cho thấy sự ưu ái của hãng xe Nhật đối với an toàn của người dùng. Để tối ưu chi phí và tăng sự êm ái khi vận hành, phiên bản 2.0G trang bị mâm xe hợp kim 16 inch với thiết kế khỏe khoắn.

Phiên bản tiêu chuẩn vẫn sở hữu hệ thống chiếu sáng LED (Ảnh: Toyota).

Bước vào bên trong, người dùng vẫn cảm nhận rõ rệt sự hiện đại trên mẫu MPV phiên bản tiêu chuẩn này.

Dù là bản tối ưu chi phí, Innova Cross 2.0G vẫn gây ấn tượng với hàng loạt tiện nghi hiện đại như điều hòa tự động, khởi động bằng nút bấm, khóa thông minh, phanh đỗ điện tử tích hợp giữ phanh tự động (Auto Hold), màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto cùng hệ thống âm thanh 6 loa.

Innova Cross 2.0G vẫn gây ấn tượng với hàng loạt tiện nghi hiện đại (Ảnh: Toyota).

Phiên bản tiêu chuẩn này vẫn duy trì cấu hình 8 chỗ ngồi. Nhờ mặt sàn phẳng và khoảng cách giữa các hàng ghế rộng rãi, xe đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của gia đình đông thành viên hoặc đơn vị vận tải chuyên nghiệp.

Đặc biệt, hàng ghế thứ ba sở hữu không gian đủ cho ba người lớn, tạo nên thế mạnh vượt trội so với hầu hết các mẫu MPV trong tầm giá dưới 800 triệu đồng.

Hiệu suất tối ưu cùng nền tảng an toàn được chú trọng

Sức mạnh vận hành của Innova Cross bản tiêu chuẩn tương đương phiên bản tầm trung với khối động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên. Động cơ này sản sinh công suất 172 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm, mức hàng đầu trong nhóm MPV máy xăng tầm giá dưới 800 triệu đồng.

Với mức tiêu thụ chỉ từ 6,2 lít/100 km giúp tiết kiệm nhiên liệu trong bối cảnh giá xăng đang biến động cao (Ảnh: Toyota).

Dù sở hữu thông số vận hành vượt trội đối thủ, Innova Cross 2.0G vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ 6,2 lít/100 km theo công bố của nhà sản xuất. Đây là yếu tố then chốt giúp chủ xe giảm thiểu chi phí vận hành trong bối cảnh giá xăng đang biến động ở mức cao.

Bên cạnh đó, hệ thống an toàn trên phiên bản này vẫn được chú trọng với những trang bị thiết thực nhất. Xe sở hữu camera lùi kết hợp 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe cả phía trước và sau, giúp tài xế kiểm soát tốt điểm mù.

Các hệ thống hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và kiểm soát lực kéo đều hiện diện đầy đủ. Hệ thống 6 túi khí được trang bị để bảo vệ an toàn cho cả người lái lẫn hành khách trước và sau.

Không gian cốp rộng rãi với 2 hàng ghế gập mở linh hoạt để tăng diện tích (Ảnh: Toyota).

Sự có mặt của phiên bản Innova Cross 2.0G được giới chuyên môn nhận định sẽ khiến phân khúc MPV trong năm 2026 trở nên sôi động hơn.

Việc tung ra một phiên bản có mức giá 730 triệu đồng, chỉ nhỉnh hơn một chút so với nhóm B-MPV, cùng hàm lượng trang bị đầy đủ, đã thể hiện chiến lược của Toyota trong việc mở rộng danh mục sản phẩm trong phân khúc xe đa dụng, hướng tới xây dựng dải sản phẩm bao phủ nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng.