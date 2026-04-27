Chi tiết bản độ VinFast Minio Green đầu tiên, chi phí hơn 150 triệu đồng

Chiếc VinFast Minio Green độ đầu tiên tại Việt Nam, với chi phí hơn 150 triệu đồng (Ảnh: Dương Tổng).

Một garage tại TPHCM vừa hoàn thành bản độ xe VinFast Minio Green với tổng chi phí hơn 150 triệu đồng. Mẫu xe này có giá bán chính hãng 269 triệu đồng tại Việt Nam, tức chi phí độ tương đương hơn một nửa giá trị xe.

Bản độ này độc đáo bởi hai lý do. Thứ nhất là sự chịu chi của chủ xe. Thứ hai, Minio Green là mẫu xe hướng đến mục đích kinh doanh dịch vụ vận tải, nên chủ xe thường quan tâm đến việc tối ưu chi phí hơn là biến chiếc xe trở nên cá tính, độc bản theo sở thích cá nhân.

Sự khác biệt đầu tiên nằm ở bộ bodykit, gồm mặt trước, cản trước, ốp sườn và cản sau, do garage tự thực hiện, với chi phí 25 triệu đồng. Lưới tản nhiệt rộng và khe hút gió được lấy cảm hứng từ những mẫu xe động cơ đốt trong hiệu năng cao. Ở trạng thái nguyên bản, Minio Green không có lưới tản nhiệt phía trước, do xe sử dụng động cơ điện.

Dù xe được trang bị sẵn đèn pha LED, nhưng chủ nhân vẫn thay bằng cặp đèn pha Double Laser Phoenix, đồng thời gắn thêm đèn bi gầm LED giá 8 triệu đồng, để cải thiện tầm nhìn trong điều kiện sương mù hoặc mưa lớn.

Xe được dán lớp decal mang phong cách graffiti với 4 màu: cam, đen, xám và trắng. Bộ mâm độ có kích thước 15 inch, lớn hơn 2 inch so với bộ mâm nguyên bản. Kích thước lốp nâng cấp từ 155mm lên 175mm, giúp xe bám đường tốt hơn, đồng thời tăng tính thẩm mỹ hơn khi nhìn trực diện từ trước hoặc sau. Bộ mâm lốp này có tổng chi phí 24 triệu đồng.

Nguyên bản xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.090 x 1.496 x 1.663mm, với chiều dài cơ sở 2.065mm và khoảng sáng gầm 166,3mm.

Điểm nhấn phía sau là cánh gió lớn và cản đã được độ lại, với những cánh khuếch tán gió ở bên dưới gầm xe. Đèn hậu mới lấy cảm hứng từ cờ Vương quốc Anh. Kiểu thiết kế này thường thấy trên các mẫu xe của thương hiệu Mini.

Bản độ không có sự can thiệp vào hệ truyền động. Động cơ điện gắn ở cầu sau có công suất 40 mã lực và mô-men xoắn 65Nm. Xe có hai chế độ lái: Eco và Normal. Tốc độ tối đa đạt 80km/h. Pin 18,3kWh cho tầm vận hành 210km mỗi lần sạc đầy, theo chuẩn NEDC.

Mẫu xe đô thị của thương hiệu Việt sử dụng hệ thống treo sau độc lập. Đây là trang bị vượt trội so với đàn anh VF 3. Hệ thống treo độc lập xử lý dao động tốt hơn và hạn chế tình trạng lắc ngang khi đi trên mặt đường xấu.

Rất nhiều trang bị bên trong khoang cabin đã được thay mới. Vô lăng bọc da kết hợp carbon, tích hợp nút bấm điều chỉnh hệ thống giải trí. Hệ thống âm thanh trên chiếc xe này có giá 35 triệu đồng, bao gồm loa 3-way, amply và sub.

Màn hình Android tích hợp camera 360 độ có chi phí 22 triệu đồng. Xe nguyên bản không được trang bị màn hình giải trí trung tâm.

Ghế chỉnh điện, nhớ 2 vị trí, bọc da, thiết kế dày dặn giống các mẫu xe ở phân khúc trên. Bộ ghế này có chi phí 18 triệu đồng. Ghế cho cảm giác ngồi chắc chắn, ôm người hơn, đổi lại không gian giữa hai ghế bị thu hẹp do khoang cabin nhỏ.

Hàng ghế sau cũng được bọc lại bằng da, trong khi trần xe được bọc da lộn.