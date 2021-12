Toyota Hilux và Triton đồng loạt tăng doanh số, riêng Ranger giảm

Dân trí Lượng xe Ford Ranger bán ra trong tháng 11/2021 thấp hơn so với tháng trước đó nhưng đây vẫn là mẫu bán tải có doanh số cao nhất thị trường, trong khi phần còn lại của phân khúc đều tăng trưởng.

Thị trường ô tô những tháng cuối năm ghi nhận tăng trưởng doanh số ở hầu hết các phân khúc, tuy nhiên xe bán tải lại giảm nhẹ. Nguyên nhân là Ford Ranger, mẫu xe chiếm quá nửa thị phần, có lượng tiêu thụ giảm tới gần 400 chiếc. Ngược lại, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton hay Mazda BT-50 đều bán được nhiều hơn.

Cụ thể, doanh số tháng 11 của Ranger là 2.102 chiếc, trong khi tháng 10 là 2.583 xe. Dù vậy, kết quả trên vẫn đủ giúp mẫu xe của Ford bỏ xa các đối thủ còn lại khi bán nhiều gấp ba so với mẫu đứng ở vị trí ngay dưới. Một trong những lý do Ranger giảm doanh số được nhận định do nguồn cung bị hạn chế.

Với mức tiêu thụ 712 chiếc, Hilux ngày càng chiếm được sự quan tâm của khách hàng Việt. Mẫu bán tải đã được Toyota trang bị nhiều công nghệ hơn, thiết kế bắt mắt hơn để có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ. Dù bán chạy tại nhiều thị trường quốc tế cũng như khu vực nhưng tại Việt Nam, Toyota Hilux vẫn bị Ranger bỏ khá xa.

Ford Ranger tiếp tục áp đảo trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam dù doanh số tháng 11 giảm. (Ảnh: Paultan)

Phần còn lại của phân khúc vẫn là những cái tên và thứ hạng quen thuộc. Triton bán được 411 xe trong tháng 11. Vừa rồi, Mitsubishi đã tung phiên bản Triton Athlete với ngoại hình thể thao, tông màu nổi bật hơn cùng tem đặc trưng trên thân xe. Thay đổi này có thể giúp Triton cải thiện doanh số khi thu hút thêm nhóm khách hàng mua xe bán tải đi phố.

Mazda BT-50 bán được 125 xe tháng vừa rồi. Nhà phân phối Thaco đã đưa phiên bản mới của dòng xe này về với kiểu dáng hoàn toàn mới. BT-50 2022 sở hữu ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng của Mazda, song một số ý kiến cho rằng các đường nét mềm mại không phù hợp với xe bán tải vốn thiên về kiểu cơ bắp.

Ở thế hệ mới, D-Max hợp mắt khách hàng Việt hơn, nhờ vậy mà doanh số cũng được cải thiện. Trong tháng 11, đã có 53 xe được bán ra, đủ giúp sản phẩm của Isuzu không còn nằm trong top 10 xe ít khách nhất. Một cái tên khác trong phân khúc là Navara nhưng không được Nissan công bố theo từng tháng.

Gia An