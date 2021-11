Mitsubishi Triton Athlete giá từ 760 triệu đồng, cạnh tranh Ford Ranger

Dân trí Phiên bản Triton Athlete với những thay đổi về nội thất và ngoại thất, hướng đến một mẫu bán tải thể thao, nhằm tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ trong phân khúc.

Tại thị trường Việt Nam, các hãng xe bán tải có xu hướng tung ra phiên bản thể thao, kèm các trang bị cao cấp. Chẳng hạn Ford Ranger có Wildtrak, Toyota Hilux với Adventure hay Pro4X của Nissan Navara. Triton Athlete mới trình làng được xem là câu trả lời của Mitsubishi trong cuộc đua này.

Mitsubishi Triton Athlete với ngoại hình mạnh mẽ, hầm hố hơn.

Thực tế, Triton Athlete sẽ thay thế cho hai phiên bản AT Premium trước đây, tương ứng là 4x4 AT và 4x2 AT. Xe mang phong cách hầm hố hơn nhờ các chi tiết màu đen ở cản trước, lưới tản nhiệt, gương chiếu hậu, ốp vòm bánh xe. Bộ mâm 18-inch sơn đen, kết hợp cùng các thanh trang trí và bộ tem nổi bật trên thân xe.

Tương tự vậy, nội thất của Triton Athlete cũng mới mẻ hơn khi kết hợp hai tông màu đen - cam. Điểm nhấn là phần ghế da, bệ tì tay. Vô-lăng, cần số, phanh tay cũng được khâu bằng chỉ cam, tương phản trên vật liệu da màu đen.

Ghế da dam - đen giúp không gian bên trong xe tươi trẻ hơn.

Các trang bị và thông số trên Triton Athlete không thay đổi so với trước. Xe sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng LED. Màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay, điều hòa tự động 2 vùng với cửa gió trên trần cho hàng sau, ghế lái chỉnh điện 8 hướng.

Mitsubishi đưa lên mẫu bán tải của mình động cơ diesel MIVEC 2,4 lít, 4 xi-lanh thẳng hàng, công suất 178 mã lực và mô-men cực đại 430 Nm. Hộp số tự động 6 cấp với lẫy chuyển số trên vô-lăng. Hệ thống truyền động Super Select II cho bốn chế độ gài cầu và khóa vi sai trung tâm, cùng 4 lựa chọn địa hình.

Tem "Triton Athlete" chạy ngang hông xe.

Triton Athlete phiên bản cao cấp nhất 4x4 AT hỗ trợ các tính năng an toàn chủ động như cảnh báo điểm mù, cảnh báo chuyển làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giảm thiểu va chạm phía trước, chống tăng tốc ngoài ý muốn. Xe có đèn pha tự động, 7 túi khí.

Mức giá cho Triton Athlete 4x2 AT là 760 triệu đồng, còn bản 4x4 AT là 885 triệu đồng. Xe có ba tùy chọn màu sơn là trắng, cam và đen, tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan.

Với việc tung ra phiên bản Athlete với ngoại hình hầm hố hơn, Mitsubishi Triton nâng cao cơ hội cải thiện thứ hạng trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Tính từ đầu năm đến nay, Ford Ranger vẫn giữ vững ngôi vị "vua bán tải", xếp sau là Toyota Hilux và Mitsubishi Triton.

Gia An

Ảnh: MMV